Podejdź do backupu jak do przeglądu auta

Backup to kopia bezpieczeństwa, czyli dane, które mają posłużyć do odtworzenia oryginalnej zawartości np. dysku w przypadku jego utraty lub uszkodzenia. Dzięki backupowi powinniśmy mieć możliwość odtworzenia danych z dnia X czy godziny Y (zależy jak często wykonujemy backup).

Różne są nośniki do backupu i odmienny może być czas jego wykonywania. Kopią podstawową jest kopia pełna (czyli odtworzenie jeden do jednego), obejmująca wszystkie wskazane pliki. W kopii różnicowej archiwizowane są pliki zmienione od najnowszej kopii pełnej. W backupie przyrostowym zaś zapisywane jest tylko to, co przybyło (przyrosło) po wykonaniu najnowszej kopii. Optymalnie wykonany backup powinien być zgodny z regułą 3-2-1, gdzie 3 odnosi się do oryginału i dwóch kopii zapasowych, 2 jest zalecaną liczbą niezależnych nośników gromadzących dane, a 1 oznacza kopię przechowywaną w innej lokalizacji, np. w chmurze.

Większość nośników danych takich jak karty pamięci, dyski czy pendrive’y mają dość krótki czas życia i są awaryjne, więc zapisywanie jedynie na nich ważnych informacji jest po prostu nierozsądne. Kradzież lub uszkodzenie laptopa czy aparatu pozbawi nas zdjęć, filmów czy efektów naszej pracy, a dzięki backupowi możemy przywrócić te dane minimalizując przy tym skutki awarii. Dodatkowym zagrożeniem, które może zachęcić do tworzenia kopii, jest wysyp ataków za pomocą robaków typu Ransomware, szyfrujących dysk w zamian za okup.

Przy tworzeniu backupu, pamiętajmy, że nasza decyzja powinna zależeć od tego, czy informacje zapisane na danym urządzeniu są dla nas cenne, nawet jeśli nie korzystamy z nich codziennie. Podobnie jest z drogimi samochodami, które stoją w dużym garażu, a jeździmy nimi tylko od czasu do czasu. Jeśli mają dla nas wartość, powinny przejść okresowy przegląd.

Autor: Robert Paszkiewicz, OVH Polska