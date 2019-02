Podaruj laptopowi trochę chłodu

Jak poznać, że laptop nadmiernie się grzeje? Zazwyczaj nie jest to trudne do wykrycia, choć objawy nie zawsze muszą oznaczać przegrzanie urządzenia. Warto zatem upewnić się, czy usterka na pewno jest związana ze zbyt wysoką temperaturą. Najczęstsze symptomy, jakie zwiastują przegrzewanie to:

spowolnione działanie,

zawieszanie/zamrażanie programów,

samoistne wyłączanie się laptopa — często przez pewien czas nie da się go również uruchomić,

zbyt intensywna praca układu chłodzenia — wentylator zbyt głośno pracuje,

wentylator przestaje działać,

nadmierne nagrzanie obudowy.

Chcąc zdiagnozować czy powyższe oznaki rzeczywiście wiążą się z przegrzewaniem urządzenia, warto przeprowadzić testy temperatur podzespołów. Wtedy z łatwością stwierdzimy, co może powodować wadliwe działanie urządzenia.

Dlaczego laptop się nadmiernie nagrzewa?

Przyczyn jest kilka, mogą być one związane z tym, w jaki sposób użytkujemy przenośny komputer lub jak działa on „wewnątrz” - chodzi tutaj o pracę procesora, programów. Do przegrzania często dochodzi przez osiąganie zbyt wysokiej temperatury komponentów tj. procesora, karty graficznej lub dysku twardego. Najczęściej jest to spowodowane nieprawidłowym procesem chłodzenia. Nadmierne grzanie się laptopa może być także skutkiem:

zabrudzenia kurzem układu chłodzenia (wentylatora/radiatora),

zakrywania otworów wentylacyjnych (np. gdy laptop leży na miękkiej powierzchni np. koc, pościel),

działaniem w tle skomplikowanych i wymagających procesów,

działaniem złośliwego oprogramowania (programy te zazwyczaj się „ukrywają” i obciążają procesor),

wysoka temperatura otoczenia, praca w pełnym słońcu.

Warto dodać, że komputer może przegrzewać się niezależnie od tego, czy jest nowy, czy też użytkowany już przez dłuższy czas. Wszystko zależy od sposobu korzystania. Duże znaczenie ma także obudowa laptopa, otwory wentylacyjne powinny swobodnie umożliwiać chłodzenie, wydzielanie ciepła.

Jak radzić sobie z przegrzaniem laptopa?

Jeśli zdiagnozujemy nadmierne przegrzewanie się urządzenia, nie musimy od razu oddawać go do serwisu naprawczego. Warto na początku sprawdzić, czy zwykłe czyszczenie nie rozwiąże problemu. Kurzu można pozbyć się, np. używając sprężonego powietrza. Samodzielne rozkręcanie (jeżeli nie jesteśmy specjalistami), nie zawsze może przynieść pożądany efekt, co więcej niektóre urządzenia tracą przez to gwarancję. Chcąc zwiększyć wydajność procesora, należy zamknąć niepotrzebnie działające w tle procesy, które nadmiernie go obciążają. Dodatkowo, jednym z najbardziej wyczerpujących komputer działań, jest korzystanie z popularnych ostatnimi czasy kopalni kryptowalut. Wymaga to ogromnego nakładu pracy, niekiedy przetworzone musi zostać nawet kilkadziesiąt gigabajtów danych. Kolejnym przykładem są po prostu wirusy. Złośliwe oprogramowanie zazwyczaj jest zamaskowane i system nie poradzi sobie z jego rozpoznaniem, konieczne jest wtedy zainstalowanie antywirusa. Dodatkowo warto także korzystać z podstawek chłodzących zapewniających dodatkową wentylację urządzenia.

Źródło: G DATA