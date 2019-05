Poczta z kluczem zabezpieczającym

Onet Poczta w ramach Pakietu Bezpieczna Poczta proponuje klucz bezpieczeństwa U2F jako dodatkową metodę uwierzytelniania tożsamości użytkownika. W połączeniu z niedawno wprowadzoną dwuetapową weryfikacją, klucz stanowi sposób na zabezpieczenie konta przed nieautoryzowanym dostępem.

Usługa współpracuje m.in. z kluczem Keydo Fido U2F, który wyglądem przypomina pendrive. Zapewnia on wysoki stopień bezpieczeństwa, dzięki wykorzystaniu algorytmów szyfrujących. Aby skorzystać z zabezpieczania logowania fizycznym kluczem USB wystarczy po zalogowaniu do swojego konta jednorazowo sparować go z kontem.

Proces dwustopniowej weryfikacji za pomocą fizycznego klucza USB jest szybszy, niż wpisanie kodu dostępu z aplikacji mobilnej, a sam klucz nie wymaga połączenia z internetem. Onet Poczta jest także kompatybilna z innymi kluczami zgodnymi ze standardem FIDO2.

Źródło: Ringier Axel Springer Polska