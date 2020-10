Poczta Polska zapowiada rozbudowę sieci do 2 tys. zewnętrznych automatów do 2022 r.

Nowe automaty staną w pobliżu m.in. placówek pocztowych, przy marketach i galeriach handlowych, przy urzędach państwowych i samorządowych, na terenach parafii, czy spółdzielni mieszkaniowych. W przyszłym roku do użytku zostanie oddanych 500 tego typu urządzeń, w kolejnym roku ich liczba wzrośnie aż czterokrotnie.

– Poczta Polska podjęła strategiczną decyzję, która zakłada większe udogodnienia dla klientów i naszych partnerów biznesowych. Rynek e-commerce może w najbliższych latach osiągnąć pułap nawet 100-120 mld zł rocznie. To dwa razy więcej niż szacowano jeszcze na początku tego roku – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Do sieci punktów odbioru Poczty Polskiej należą placówki pocztowe, sklepy Żabka, kioski i saloniki prasowe Ruchu oraz wybrane stacje Orlen. W sumie obecnie jest to 13 tys. punktów. Przesyłki można także odbierać już w ponad 240 automatach zlokalizowanych m.in. w placówkach pocztowych czy sklepach Biedronka. Obecnie 25% przesyłek kurierskich stanowią dostawy do punktów odbioru. Poczta przewiduje, że wraz ze wzrostem na rynku e-commerce oraz rozwojem sieci punktów odbioru, w tym automatów paczkowych, w 2022 roku nawet 50% paczek dostarczanych będzie do punktów i automatów paczkowych.

Wraz z ekspansją w zakresie automatyzacji odbiorów i nadań paczek, Poczta Polska planuje zwiększać liczbę partnerskich punktów odbioru i nadań przesyłek. W przyszłym roku paczkę będzie można odebrać w jednym z 15 tys. punktów. W 2022 roku sieć zwiększy się do 20 tys. lokalizacji.