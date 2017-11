Poczta Polska udostępnia odbiór przesyłek w sklepach Żabka i Freshmarket

– Przyjęta w tym roku strategia rozwoju Poczty Polskiej zakłada w ciągu pięciu lat podwojenie przychodów z obszaru kuriersko-paczkowego. Prognozujemy wzrost naszych usług kurierskich na poziomie 15–20 proc. wobec 10-proc. zwyżek prognozowanych dla rodzimego rynku. Dzięki współpracy z liderem sektora convenience - sieciami sklepów Żabka i Freshmarket - zyskujemy na rynku przeszło 4700 punktów odbioru w atrakcyjnych dla Klientów lokalizacjach, otwartych od 6.00 do 23.00. To duże udogodnienie dla naszych klientów tym bardziej, że sklepy Żabka i Freshmarket są zazwyczaj bardzo dobrze zlokalizowane, co dodatkowo przyspieszy proces odbioru paczki – podkreśla Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży.

Uzupełnienie już istniejącej sieci click & collect (stacje PKN ORLEN, kioski/saloniki RUCH, własne placówki) o sklepy Żabka i Freshmarket spowoduje, że klient dokonujący zakupów we wszystkich miastach w całym kraju dotrze do jednego z ponad 11 000 punktów odbioru w zaledwie kilka minut. Co ważne, to klient decyduje gdzie i o której godzinie chce odebrać paczkę, a sama usługa jest tańsza niż doręczenie przesyłki do domu.

Poszerzenie usługi w sieci sklepów Żabka i Freshmarket o kolejnego operatora to odpowiedź na aktualnie panujące trendy. Rok 2016 był pierwszym w historii, w którym segment przesyłek kurierskich osiągnął największy udział w ogólnej wartości rynku usług pocztowych - według „Raportu o stanie rynku pocztowego w 2016 roku” (UKE 2016). Wynika to m.in. z dynamicznego rozwoju sektora e-commerce oraz silnej konkurencji ze strony operatorów pocztowych.

– Preferencje zakupowe Polaków zmieniają się. Nikogo nie dziwi już możliwość opłaty rachunków w sklepie czy doładowanie telefonu. Nasi Klienci są zapracowani i zabiegani, często nie są w stanie odebrać paczki do godz. 20.00 i oczekują rozwiązań, które ułatwią im codzienne życie. Możliwość odbioru paczek realizowanych przez Pocztę Polską w naszych sieciach, to olbrzymie ułatwienie dla naszych Klientów, wpisujące się w ideę formatu sklepu convenience – mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Rozwoju Usług w spółce Żabka Polska. – Poczta Polska jest jednym z kluczowych operatorów na polskim rynku i mamy nadzieję, że dzięki ogromnemu wolumenowi przesyłek przez nią obsługiwanych wspólna usługa szybko zyska uznanie na rynku.

Jak to działa?

Dokonując zakupu w internecie i wybierając formę dostawy „Poczta Polska – Odbiór w Punkcie”, Klient otrzymuje możliwość odbioru przesyłki z wybranego sklepu Żabka lub Freshmarket. Gdy przesyłka trafi do wybranego przez kupującego sklepu otrzyma powiadomienie SMS-em z: numerem paczki oraz adresem i kodem odbioru. Przesyłkę będzie można odebrać w godzinach otwarcia sklepów Żabka i Freshmarket – od 6.00 do 23.00.

Z najnowszych danych Poczty Polskiej wynika, że największym zainteresowaniem klientów cieszy się możliwość odebrania paczki w placówkach pocztowych. Coraz większą popularność zyskuje jednak możliwość odebrania paczki w sieci stacji paliw Orlen które w większości czynne są całą dobę, czy też w sieci kiosków/saloników RUCH, z których 98 proc. jest czynnych w soboty, a blisko 19 proc. również w niedziele.