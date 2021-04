Poczta Polska testuje technologię RFID

W sortowniach WER Pruszcz Gdański, WER Zabrze i WER Szczecin operator pocztowy przetestuje możliwość wprowadzenia systemu radiowej identyfikacji danych, czyli RFID. Jego wyniki będą podstawą do podjęcia decyzji o wprowadzeniu tej technologii na szeroką skalę. Pocztowcy sprawdzą, w jakim stopniu wpłynie ona na poprawę jakości opracowywania przesyłek i terminowość ich doręczania, jak również na bezpieczeństwo obrotu pocztowego. Oczekiwania są duże, a stawką jest znaczące usprawnienie najważniejszych procesów logistycznych Poczty Polskiej oraz bezpieczeństwo i zapewnienie jakości transportu oraz doręczania przesyłek.

- Podstawą funkcjonowania sprawnego systemu logistycznego jest przede wszystkim bieżąca i szybka informacja o przebiegu całego procesu. Jest to szczególnie ważne w przypadku realizacji usług pocztowych w tak rozległej sieci logistycznej, jaką posiada Poczta Polska. W przypadku przesyłek rejestrowanych (np. listy polecone, paczki) korzystamy z monitoringu, a dane pozyskujemy dzięki skanowaniu kodów kreskowych, umieszczonych na przesyłkach i ładunkach – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Jest to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany, w kwocie ponad 6 milionów zł, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”. Poczta Polska zgodnie ze swą strategią zajmuje się sprawnym doręczaniem przesyłek kurierskich (KEP). Prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu usprawnienie realizacji procesów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Jak RFID wykorzystywane jest w Poczcie Polskiej?

Bezstykowa, pasywna identyfikacja radiowa (RFID) może zastąpić aktualnie stosowaną w Poczcie rejestrację zdarzeń za pomocą skanerów kodów dwuwymiarowych. To nowocześniejsze rozwiązanie pozwoli na generowanie informacji zarządczej identyfikującej przesyłki w czasie rzeczywistym, szybsze opracowywanie przesyłek, zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich wskaźników jakościowych, rozwój i wprowadzanie nowych usług.

Przyspieszenie procesów znajdzie przełożenie na satysfakcję obsługiwanych za jej pomocą klientów. Nowoczesne firmy logistyczne muszą nieustannie szukać rozwiązań, które pozwolą spełniać nieustannie wzrastające – na tak dynamicznym rynku – oczekiwania klientów.

Technologia RFID jest bardzo uniwersalna, znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, między innymi w procesach przemysłowych, produkcji, logistyce, zapewnianiu bezpieczeństwa, magazynowaniu, kontroli dostępu czy w handlu. Są sklepy, w których ta technologia gwarantuje bezdotykowe rejestrowanie towarów w kasie. Wystarczy włożyć zakupy do odpowiedniego kosza przy kasie, a umieszczone na produktach tagi automatycznie rejestrują zakupy w systemie, a klient dokonuje tylko płatności.

Dzięki zastosowaniu RFID przesyłkę będzie można śledzić na każdym etapie jej podróży, na bieżąco reagując na zakłócenia w łańcuchu logistycznym, by jeszcze lepiej spełniał on swoje zadania, a klient sprawniej otrzymywał przesyłki. To kolejne zadanie realizowane w ramach strategii Poczty Polskiej na lata 2021-2023. Testowane rozwiązania RFID prowadzą do uproszczenia procesu opracowywania przesyłek, z którego wyeliminowany zostanie czynnik ludzki. W przypadku udanych testów i wprowadzenia technologii RFID w skali całej firmy pracownicy nie będą musieli skanować przesyłek ręcznie. Wady i zalety tego systemu Poczta sprawdzi w cyklu testów planowanych w ciągu roku.