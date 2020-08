Poczta Polska oferuje usługi bez wychodzenia z domu. Profil zaufany pozwoli na szybkie i wygodne skorzystanie z eFormularzy

Oferta Poczty Polskiej umożliwia dosłanie lub przechowanie przesyłek w okresie, kiedy będziemy poza adresem stałego zamieszkania. Poczta Polska oferuje możliwość skorzystania z wielu wygodnych usług, wystarczy złożyć zlecenie przez internet lub w placówce pocztowej. Dla niektórych z nich konieczne jest potwierdzenie tożsamości, dlatego dla osób korzystających z opcji online Poczta udostępniła możliwość potwierdzenia profilem zaufanym.

Zamówienie wybranych usług zajmuje tylko tyle, ile wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na stronie https://eformularze.poczta-polska.pl/. Wystarczy wybrać usługę, zalogować się do profilu zaufanego oraz wypełnić formularz zlecenia usługi. Poczta Polska na wskazany adres e-mail przekaże potwierdzenie świadczenia danej usługi.

eINFO:awizo to bezpłatna usługa umożliwiająca otrzymywanie informacji o oczekiwaniu przesyłki w placówce pocztowej. Dzięki skorzystaniu z tej usługi klienci o awizacji przesyłki dowiedzą się bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdują. Informacje o awizacji przesyłki poczta wysyła SMSem albo e-mailem w zależności od rodzaju kanału jaki wybierze klient. Poczta Polska świadczy tę usługę od dnia następnego po dniu przyjęcia zlecenia aż do jego odwołania. Uwaga! W przypadku pism w postępowaniu karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, podatkowym, administracyjnym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, klienci otrzymają zawiadomienie w formie papierowej.

Usługa polecony do skrzynki polega na wrzucaniu przesyłek poleconych do skrzynki na listy adresata. Dodatkowo poczta może informować klientów, że adresowana przesyłka polecona została doręczona. Wystarczy, że w momencie składania żądania klient poda swój numer telefonu albo adres e-mail. Poczta Polska świadczy tę usługę bezpłatnie od dnia następnego po dniu przyjęcia zlecenia do jego odwołania. Uwaga! Żądanie nie obejmuje przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru lub o kształtach/rozmiarach uniemożliwiających włożenie ich do oddawczej skrzynki pocztowej.

Dosyłanie to dobre rozwiązanie dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania lub pobytu i chcą, aby przesyłki trafiały pod nowy adres. Przesyłki adresowane do klienta pod stary adres będą przesyłane pod nowy adres, który wskaże w formularzu. Terminy realizacji usługi uzależnione są od rodzaju nadanej przesyłki. Opłata za dosłanie przesyłki uzależniona jest od jej rodzaju, zaś dokonanie zgłoszenia online jest bezpłatne. Zgłoszone żądanie jest wykonywane maksymalnie przez 12 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia. Istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z usługi, przy czym okres ten określony w każdym kolejnym żądaniu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Uwaga! Usługa nie obejmuje pism w postępowaniu: karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, podatkowym, administracyjnym oraz pisma w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesyłek z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego, próbek z mlekiem oraz PACZEK24, PACZEK48, Paczek+, Pocztex.

Doręczenie na życzenie to usługa, która umożliwia klientom ponowne doręczenie awizowanej przesyłki poleconej. Można wybrać doręczenie pod pierwotny adres w wybranym przedziale czasowym, w godzinach otwarcia placówki doręczającej ponownie awizowaną przesyłkę. Klienci zamówić mogą usługę przez elektroniczny formularz, telefonicznie dzwoniąc na naszą infolinię lub u listonosza.

Dzięki usłudze przechowywania przesyłek korespondencja klientów może czekać na odbiór w placówce pocztowej. Poczta może ją przechowywać nawet cztery tygodnie po pierwszej próbie doręczenia. Usługa dedykowana jest do awizowanych przesyłek nierejestrowanych (np. listy zwykłe niemieszczące się do skrzynki) i przesyłek rejestrowanych (np.: listy polecone, paczki), z wyłączeniem przesyłek pocztowych nadanych na zasadach specjalnych w trybie np.: kpa, kpc, kpk, Ordynacji podatkowej, Pocztex, Paczki+, PACZKI24, PACZKI48 oraz paczek z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego oraz próbek z mlekiem. Żądanie przechowywania przesyłek można złożyć w formie elektronicznej albo papierowej. Składając żądanie poprzez formularz elektroniczny nie jest pobierana opłata. Opłata za przechowywanie przesyłek zależy od okresu jej przechowywania i jest naliczana każdorazowo przy odbiorze przechowywanej przesyłki według cen zawartych w cenniku Poczty Polskiej.