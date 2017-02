Poczta Polska i HardGamma Ventures zapraszają startupy do współpracy

Poczta Polska we współpracy z akceleratorem HardGamma Ventures zaprasza do współpracy firmy z nowatorskimi rozwiązaniami w ramach projektu „GammaRebels powered by Poczta Polska”. Celem działań jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami Poczty Polskiej. Finansowanie zapewnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach rządowego programu Start In Poland.