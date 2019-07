Początki nowej kultury kredytowania

Wyniki badania Moralność finansowa Polaków, przeprowadzonego przez KPF we współpracy z BIG InfoMonitor, pokazują, że coraz mniejszy odsetek z nas twierdzi, iż spłacanie długów należy do moralnych obowiązków obywatela. O ile w roku 2016 z twierdzeniem tym zgodziło 96% respondentów, o tyle w bieżącym jest to już 94,6% badanych. 2,79 mln Polaków zalega ze spłatą długów. Na ich kontach znajduje się łącznie 76,01 mld nieuregulowanych zobowiązań. W skali trzech lat to wzrost o 30% jeśli chodzi o liczbę niesolidnych dłużników oraz 67% więcej wygenerowanej przez nich kwoty zaległości.

Sieć kontra tradycja

Niepokojąca tendencja wydaje się nie dotyczyć klientów platform pożyczkowych online. Wyliczenia LOANDO Group wskazują na rokroczny wzrost odsetka dłużników spłacających zobowiązania na czas. W 2016 było to 76%, w 2017 825, rok temu 83%, zaś w tym roku wskaźnik zatrzymał się na poziomie 86%. Na przestrzeni trzech lat to wzrost o całe 10%.

Zdaniem Krzysztofa Przybysza, CEO LOANDO Group, tak duży rozstrzał w spłacalności między osobami pożyczającymi w lendtechach i instytucjach tradycyjnych wynika prawdopodobnie z innego profilu konsumenckiego, jaki posiada każda z grup. Pożyczający w fintechach to często osoby korzystające z usług subskrypcyjnych, a więc przyzwyczajone do szybkiego regulowania należności. Warto również zauważyć, że pożyczki online są zazwyczaj przeznaczane na cele konsumpcyjne. To małe kwoty, które łatwiej jest spłacić od razu.

Mimo niezbyt korzystnych wyników jeśli chodzi o ogół polskich pożyczkobiorców, klienci pożyczek online powoli doganiają europejski standard. Według danych Eurostatu z rok 2018, biorąc pod uwagę dwadzieścia osiem krajów europejskich, wskaźnik osób niespłacających swoich zobowiązań finansowych wynosi 8,8%.

Nowe technologie, nowa kultura

Sektor pożyczek online tworzy zupełnie inną kulturę kredytowania w Polsce. Eksperci przekonują, że warto dbać o ten obszar gospodarki, jeśli zależy nam na poprawie ogólnego poziomu moralności finansowej Polaków. Przybysz zauważa, że najwyższym poziomem akceptacji społecznej cieszą się zachowania niemoralne związane z nierzetelnym spłacaniem zobowiązań. Ponad połowa Polaków nie potępia tego typu wykroczeń i uważa je za nieszkodliwe. Zdaniem specjalisty potrzebujemy gruntownej zmiany mentalności, a w tej może pomóc sektor lendtechowy, którego klienci są przykładami odmiennej postawy przy spłacaniu długów.

Źródło: LOANDO Group