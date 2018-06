Początek sezonu urlopowego - jak oszczędzać na wakacjach?

Oszczędzanie na wakacjach

Racjonalne zarządzanie własnymi finansami jest ważne zawsze, bez względu na okoliczności. Wiele osób wychodzi z założenia, że skoro przez cały rok, systematycznie stara się odkładać pieniądze, to chociaż w okresie wakacyjnym może z tego rezygnować i pozwolić sobie na niekontrolowane wydatki. Warto jednak pamiętać, że mądre oszczędzanie wcale nie musi polegać na odmawianiu sobie wszelkich przyjemności, lecz na inwestowaniu z rzeczy które są dla nas ważne i nie wydawaniu pieniędzy pod wpływem impulsu.

Sposoby na wakacyjne oszczędności

To kilka prostych sposobów, dzięki którym Twoje wakacje nie wpłyną negatywnie na budżet rodzinny, a mimo to staną się niezapomnianym wspomnieniem. Nie musisz rezygnować z wyjazdów za granicę, smacznego jedzenia, czy lokalnych atrakcji. Wystarczy, że zastosujesz kilka sprawdzonych trików, a urlop stanie się znacznie tańszy.

Zaplanuj swój budżet - to bardzo ważna zasada, od której należy zacząć planowanie wakacji. Trzeba w nim ująć koszty noclegów, transportu, wyżywienia i dodatkowe wydatki. Do otrzymanej sumy warto doliczyć 10-20% aby mieć rezerwę finansową „na wszelki wypadek”. Aby skutecznie zaplanować budżet, należy zapoznać się z cenami obowiązującymi w danym kraju. Kontroluj wydatki. Pozwoli Ci to na racjonalne gospodarowanie pieniędzmi i uniknięcie sytuacji, w której cały wakacyjny budżet zostanie wyczerpany w połowie wyjazdu. Szukaj ciekawych ofert, korzystaj z zakupów grupowych, organizuj wyjazdy na własną rękę - wczasy zorganizowane przez biuro podróży potrafią być nawet dwukrotnie droższe niż te zaplanowane samodzielnie. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z ofertą hoteli, czy pensjonatów w danym regionie, śledzić ceny lotów, regularnie przeglądać propozycje zakupów grupowych i szukać promocji w Internecie. Czasem można znaleźć oferty tańsze nawet o 80%! Podróżuj poza sezonem - zaplanowanie wakacji wiosną lub wczesną jesienią jest znacznie tańsze niż w najpopularniejszych, letnich miesiącach. Jest też wtedy zdecydowanie ciszej i spokojniej. Można odpocząć, pozwiedzać i skorzystać z miejscowych atrakcji bez tłumu. Z podróżowania poza sezonem możesz skorzystać nawet, jeśli jesteś rodzicem dzieci w wieku szkolnym. Przecież urlop trwa maksymalnie 2 tygodnie, a tak krótka nieobecność na pewno nie wpłynie negatywnie na stan wiedzy dziecka. Naucz się dobrze pakować. Zaplanuj i zapisz wszystkie niezbędne w czasie wakacji rzeczy. Dzięki temu o niczym nie zapomnisz, a kupowanie na miejscu ubrań, obuwia, czy kosmetyków wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie przepłacaj za jedzenie. Wybierz pokój lub apartament z dostępem do aneksu kuchennego. Dzięki temu część posiłków będziesz mógł przyrządzać samodzielnie. Jeśli wolisz jadać na mieście, porównaj oferty restauracji i jadłodajni w Twojej okolicy. Wybieraj te, w których stołują się miejscowi- prawdopodobnie jest tam nie tylko tanio, ale również smacznie. Możesz także skorzystać z wykupienia pobytu z wyżywieniem. Takie abonamenty są zazwyczaj znacznie tańsze, niż jedzenie wyłącznie w barach i restauracjach. Wybierz środek transportu. Zastanów się, jaki sposób podróży będzie dla Ciebie najlepszy- lot samolotem, podróż autokarem, pociągiem, czy może własnym samochodem? Przygotuj prowiant na podróż. Napoje, kanapki, słodkie przekąski- im dłuższa podróż, tym więcej ich będziesz potrzebować, szczególnie jeśli wyjeżdżasz na urlop z dziećmi. Zabierając jedzenie ze sobą w domu, unikniesz konieczności kupowania go po drodze, np. na stacjach benzynowych, czy lotnisku i przepłacania. Ustal z dziećmi zasady. Maluchy zazwyczaj chcą kupować wszystko, co im się spodoba. Warto wytłumaczyć im jeszcze przed wyjazdem, że takie zachowanie nie ma sensu, a zaoszczędzone pieniądze można lepiej spożytkować. Umówcie się np. na kupno jednej, wybranej przez dziecko pamiątki. Jeżeli nie stać Cię na długie wakacje, zdecyduj się na krótszy wyjazd. Lepiej odpocząć nieco krócej lub wybrać urlop bliżej, niż nadwyrężyć swój budżet i wpędzić się w długi.

Jeżeli wcielisz w życie przedstawione powyżej zasady oszczędzania na wakacjach, z pewnością nie stracisz radości z letniego urlopu, a realne oszczędności mogą Cię pozytywnie zaskoczyć.

Oczywiście, aby wyjechać na wakacje, najpierw należy zapewnić sobie środki finansowe na ten cel. Zazwyczaj są nimi gromadzone wcześniej oszczędności. Jeżeli jednak ich nie posiadasz, dobrym pomysłem może okazać się zwrócenie do banku lub firmy pożyczkowej udzielającej pożyczki online. Instytucje udzielające szybkich pożyczek gotówkowych, podobnych do tej, charakteryzują się błyskawiczną weryfikacją i wypłacaniem pieniędzy nawet w ciągu godziny, co może być bardzo przydatne, kiedy trafimy na naprawdę atrakcyjną ofertę, a chwilowo nie mamy całej kwoty potrzebnej do jej opłacenia. Dzięki pożyczce możemy zaoszczędzić kilkaset złotych, a zacząć ją spłacać po powrocie z wakacji.

Jeżeli wcielisz w życie przedstawione powyżej zasady oszczędzania na wakacjach, z pewnością nie stracisz radości z letniego urlopu, a realne oszczędności mogą Cię pozytywnie zaskoczyć.