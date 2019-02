Po raz siódmy startuje program dla studentów i początkujących przedsiębiorców

Od 26 lutego do 31 marca 2019 roku potrwa rekrutacja do ogólnopolskiego programu akceleracyjnego „Katalizator Rozwoju Firmy”. Do programu mogą zgłosić się osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 18-35 lat, które mają pomysł na stworzenie produktu lub usługi i podjęły już wstępne działania w celu jego rozwoju. Poszukiwani są również młodzi przedsiębiorcy, których firma funkcjonuje do 3 lat i poszukuje wsparcia w takich obszarach jak: rozwój zespołu, skalowanie, rozwój produktów i usług, tak, aby firma mogła się rozwijać i stabilizować. Mile widziani są również innowatorzy, którzy są już na etapie testowania swojego rozwiązania lub mają w swoim portfolio pierwszych klientów. Poszukiwani są również przedstawiciele startupów odpowiedzialnych społecznie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 20 osób, które wezmą udział w 6-miesięcznym programie akceleracyjnym. Dzięki udziałowi w inicjatywie można zdobyć nowe umiejętności biznesowe, stworzyć skalowalny model biznesowy, wypracować długofalową strategię działania oraz skorzystać z podpowiedzi i wsparcia doświadczonych mentorów. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia mentora i 5 warsztatów biznesowych. Wszystkie warsztaty odbędą się w Warszawie, mentoring może być natomiast prowadzony w formie online.

Program organizowany jest przez fundację Youth Business Poland, a partnerem strategicznym jest firma Accenture Polska. Aby zgłosić się do programu, wystarczy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Aplikować można do 31.03.2019. Materiały wymagane do rejestracji dostępne są na tej stronie.

Źródło: Accenture