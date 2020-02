Po raz dziewiąty branża mobile świętuje w Krakowie - Mobile Trends Conference 2020 już 12 i 13 marca!

Znaczna część osób zajmującą się nowoczesnymi technologiami pozostaje niewidoczna dla przeciętnego Kowalskiego, bowiem więcej czasu spędzają wśród komputerów, smartfonów, linijek kodu i ogromnych zbiorów danych niż w towarzystwie innych ludzi. A jednak co roku pojawiają się licznie na Mobile Trends Conference.

Dlaczego Mobile Trends przyciąga tłumy?

Konferencja powstała jako unikalna kompozycja przyciągająca dziesiątki specjalistów z obszaru mobile, IT i nowych technologii. Co wchodzi w jej skład?

- Wgląd w najnowsze i najważniejsze trendy oraz prognozy na przyszłość, dzięki którym zyskasz przewagę nad konkurencją w dynamicznie zmieniających się branżach.

- Wyjątkowi prelegenci dzielący się ze sceny kompilacją wniosków płynących z wieloletniej praktyki. Wspierając się ich doświadczeniem możesz ominąć pułapki, szybciej dotrzeć do celu, ulepszyć swoje usługi oraz zwiększyć zyski.

- Charyzmatyczni liderzy inspirujący do skutecznego działania poprzez fascynujące przypadki i case studies, z jakimi zmierzyli się na swojej drodze.

- Środowisko specjalistów z całego kraju – poszukujesz partnera biznesowego, nowych kontaktów lub osób do współpracy? Wystarczy, że porozmawiasz z kimś, kto siedzi obok Ciebie na prelekcji lub stoi przy Tobie podczas przerwy kawowej - istnieje duża szansa, że to właśnie osoba, której szukasz.

- Niepowtarzalna atmosfera towarzysząca rozdaniu prestiżowych nagród Mobile Trends Awards.

Dzięki temu mamy pewność, że podczas Mobile Trends Conference znajdziesz to czego szukasz, niezależnie od tego, czy jesteś managerem, kierownikiem działu, marketingowcem, specjalistą do spraw reklamy, promocji i marketingu, developerem, grafikiem, biznesmenem, właścicielem firmy czy pasjonatem, który chce rozwijać skrzydła i poszerzać horyzonty.

Czyjego wystąpienia już nie możesz się doczekać?

Wśród prelegentów zobaczymy m.in.: Igora Farafonowa (Uxeria.com), Michała Góreckiego (michalgorecki.pl), Antoninę Grzelak (Primesoft Polska), Artura Kurasińskiego (kurasinski.com), Maję Schaefer (Chatbotize), Bartosza Góreckiego ('merce), Dominika Roszkowskiego (roszkowski.dev), Bartka Sibigę (DDOB), Wojciecha Szymczyka (VUE International) i Krzysztofa Wojewodzica (Escola).

Opowiedzą o tym, jak Big Tech zmienia nas w Zombie, o rzeczywistości, która wcale nie jest taka, jak nam się wydaje, o konsekwencjach związanych z różnicami w budowie mózgu, a także o przyszłości aplikacji mobilnych, sztucznej inteligencji, monetyzacji aplikacji i ich wpływie na rynek. A to dopiero początek!

Zajrzyj na https://2020.mobiletrends.pl/program i sprawdź, kto jeszcze wystąpi na scenie i co przygotowali prelegenci.

Jak nie zostać Zombie, czyli co mamy w programie?

Pierwszy dzień przyniesie ze sobą nie tylko mnóstwo merytorycznych wystąpień, ale i wielkie emocje. Między 9:00 a 17:00 prelegenci zabiorą nas w podróż po najnowszych trendach i dobrych praktykach w branży mobile podczas jedenastu fascynujących prelekcji. Po nich nastąpi przerwa na zebranie sił i przygotowanie się do rozdania nagród Mobile Trends Awards. Następnie w atmosferze dobrej zabawy przejdziemy do Networking Party, części, która zaowocowała już niejednym udanym połączeniem biznesowym.

Drugi dzień to trzynaście mocnych wystąpień, często pod znakiem case studies. Zachęcamy do uważnego słuchania, ponieważ na koniec przygotowaliśmy QUIZ wiedzy o mobile. Oczywiście z nagrodami, dlatego warto zostać do końca!

And the Oscar goes to…

Co roku kapituła konkursowa staje przed nie lada wyzwaniem. Spośród nadesłanych propozycji aplikacji ma wybrać najlepsze. Kategorii jest wiele, zgłoszonych projektów jeszcze więcej, a świadomość, że nagrody Mobile Trends Awards nazywane są branżowymi Oscarami nie ułatwia zadania. Na szczęście nie są sami. Istotny wpływ na wyniki mają Internauci, którzy będą mogli oddać swój głos na najlepsze projekty już na początku lutego. Kto w tym roku zostanie uhonorowany za innowacyjne rozwiązania? Dowiemy się już 12 marca podczas uroczystej gali.

Widzimy się 12 i 13 marca w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva, która ugości nas ponownie. Lokalizacja w samym sercu krakowskiego Kazimierza nie tylko umożliwia sprawny dojazd z każdej części miasta, ale dodatkowo sprzyja nawiązywaniu biznesowych kontaktów.

Kto za tym wszystkim stoi?

Głównym organizatorem i pomysłodawcą, który powołał do życia Mobile Trends Conference, jest Robert Rachwał, właściciel ClickMaster Polska. Firma dostarcza przedsiębiorcom rozwiązania takie jak dedykowane strony, serwisy oraz aplikacje webowe.

Oczywiście wydarzenie takiej rangi nie może odbyć się bez wsparcia sponsorów i patronów medialnych, którym składamy szczególne podziękowania.

Dołącz do nas 12 marca i już dziś zarezerwuj swoje miejsce w gronie specjalistów nowoczesnych technologii.

Bilet kupisz tutaj: https://2020.mobiletrends.pl/rejestracja

Program wydarzenia znajdziesz tutaj: https://2020.mobiletrends.pl/program

Więcej o nagrodach Mobile Trends Awards dowiesz się tutaj: https://mobiletrendsawards.pl