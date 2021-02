Po co ZUS chce zbierać informacje o umowach o dzieło?

Nowy rok przynosi zmiany w funkcjonowaniu umów cywilnoprawnych. Już nie zatrudnimy pracownika na umowę o dzieło, ciesząc się z braku jakichkolwiek obowiązków składkowych i sprawozdawczych do ZUS-u. Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia, nakłada na pracodawców obowiązek zgłoszenia takiej umowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od jej wystawienia. Co więcej, formularz wymaga podania przedmiotu dzieła, którego wykonanie rozliczamy daną umową. Jaki jest cel tej ustawy i czemu budzi ona kontrowersje wśród pracodawców i prawników?