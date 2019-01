Po co nam ten networking i jak się do tego zabrać?

Networking polega na budowaniu i podtrzymywaniu relacji w branży biznesowej. Obopólne korzyści jakie niesie to narzędzie są istotne z punktu widzenia młodych przedsiębiorców, których sieć kontaktów nie jest jeszcze tak rozbudowana. Dodatkową zaletą jest wymiana wiedzy i doświadczeń, ważna na każdym etapie drogi zawodowej. Budowanie i utrzymywanie relacji znajduje zastosowanie niemal w każdej branży, dlatego też warto wiedzieć, co wpływa na ich skuteczność.

Aby zbudować długofalowe relacje nie wystarczy tylko kontakt mailowy czy telefoniczny – istotne są spotkania twarzą w twarz. Jedną z form pozyskiwania i podtrzymywania takich znajomości jest uczestnictwo w targach branżowych, w których udział biorą liczne przedsiębiorstwa. Okazji do pozyskania partnerów biznesowych jest jednak znacznie więcej – konferencje, szkolenia, spotkania czy zwykły lunch. Istotą networkingu nie jest wbrew pozorom wymiana wizytówek w jak największej ilości, ale prawdziwe zaangażowanie w budowanie kontaktu. Skupianie się na korzyściach płynących z danej znajomości nie przyniesie bowiem oczekiwanego efektu.

W dobie cyfryzacji niezwykle istotne są również możliwości, które oferują media społecznościowe. Portale takie jak LinkedIn czy Facebook to miejsca dyskusji branżowych i doskonały sposób na pozyskanie nowych kontaktów biznesowych. Choć internetowy networking zyskuje wielu zwolenników, którzy oceniają go jako równie skuteczną formę budowania relacji jak jego tradycyjna forma, nie należy zapominać o możliwościach, które daje nam obecność w danym miejscu i osobiste spotkanie, a których nie zapewnia nam kontakt online.

Maciej Gnyszka, założyciel Towarzystw Biznesowych oraz autor książki „Dlaczego networking nie działa i co musisz zrobić, by to zmienić”, jako aktywny networker zwraca uwagę na alternatywną definicję networkingu. W najprostszym rozumieniu jest to bowiem wymiana informacji i zasobów oraz wzajemne poparcie. Według niego jednak bardziej trafnym określeniem jest też „rzetelne służenie i profesjonalne proszenie o pomoc”. Zdaniem eksperta odpowiednie stosowanie networkingu zapewnia liczne korzyści, jednak ciężko ustrzec się błędów, które skutecznie niweczą działania przedsiębiorców. Gnyszka zwraca uwagę na potrzebę szczerości i autentyczności kontaktów, krytykując tym samym przypadkowe wręczanie wizytówek jak największej ilości osób.

Źródło: Towarzystwa Biznesowe