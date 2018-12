Po co nam elektroniczny obieg zwolnień lekarskich?

Pracodawca otrzyma informację o zwolnieniu lekarskim bezpośrednio z systemu, za pośrednictwem profilu informacyjnego płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Warunkiem jest jednak posiadanie profilu PUE ZUS przez pracodawcę. Teoretycznie do końca 2015 roku profile powinni założyć wszyscy płatnicy, którzy wysyłają dokumenty do ZUS za więcej niż 5 osób. Jeżeli pracodawca nie posiada jednak profilu, lekarz zobaczy to już w momencie wystawiania zwolnienia i wręczy pracownikowi podpisany przez siebie wydruk.

Marek Kowalski, przewodniczący FPP, twierdzi, iż dzięki e-zwolnieniom pracodawcy mogą liczyć na ograniczenie kosztów administracyjnych. Szybciej uzyskana informacja o nieobecności pracownika pozwoli też sprawniej zorganizować zastępstwo, a więc zminimalizować zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu firmy. Im większe przedsiębiorstwo, tym zanotuje szybciej i więcej korzyści. Zalety odczuje również ubezpieczony, czyli pracownik. Odpadnie mu obowiązek informowania pracodawcy o chorobie. Korzyść będzie jeszcze większa, jeżeli ubezpieczony pracuje u kilku pracodawców.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie są wydawane prawie wyłącznie w formie elektronicznej. Pierwotnie dobrowolność stosowania zwolnień elektronicznych miała obowiązywać do 31 grudnia 2017 r., potem (po nowelizacji z dnia 21 kwietnia 2017 r.) do 30 czerwca 2018 r., a ostatecznie do 30 listopada 2018 r.

Źródła: Federacja Przedsiębiorców Polski, Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej