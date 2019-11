Po co nam dział HR? Nowinki ze świata rekrutacji

Jak to kiedyś pracy szukano

Jeszcze kilkanaście lat temu, nieodłącznym elementem poszukiwania pracy było przeglądanie gazet z ogłoszeniami, bądź też samodzielna wycieczka z plikiem CV od drzwi, do drzwi przedsiębiorców. Pierwsza rewolucja przyszła wraz z pojawieniem się powszechnego dostępu do Internetu. Ogłoszenia zaczęto umieszczać na stronach www pracodawców oraz portalach. Aplikacje zaczęły napływać do biura za pośrednictwem maila. Pozwoliło to znacznie skrócić i nieco uprościć cały proces rekrutacji.

Internetowa rewolucja

Wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych poszukiwania pracy i nowych pracowników znowu przybrały nową formę. Profile zawodowe zakładane na serwisach typu LinkedIn dają pole do popisu dla zawodowych HR-owców, którzy za ich pośrednictwem mogą bezpośrednio skontaktować się z kandydatami, aby zaproponować im nowe stanowisko.

Obecnie bardzo często pracownicy działów HR odpowiadają również za działania PRowe pracodawcy. Wizyty na targach pracy, aktywna obecność w mediach społecznościowych i zachęcanie jak największej liczby kandydatów do składania aplikacji – to ich główne zadanie. Czy da się ich zastąpić? Twórcy węgierskiego startupu Talentuno odpowiadają twierdząco na to pytanie. I przedstawiają światu rewolucyjną platformę do łączenia przedsiębiorców z osobami poszukującymi pracy.

Talentuno to miejsce w sieci, gdzie mogą się zarejestrować zarówno pracodawcy, jak i potencjalni kandydaci do pracy. Jest jeszcze trzecia strona medalu: MatchMakerzy, czyli osoby zastępujące na portalu pracowników działu HR. Są oni odpowiedzialni za dopasowanie do siebie dwóch wyżej wymienionych stron. W ten sposób niemalże cały proces rekrutacyjny odbywa się online.

Jak będzie w przyszłości?

Czy to możliwe, że już za parę lat właśnie w ten sposób będziemy szukać pracy? Jeżeli ten trend się przyjmie, być może pracownicy działów HR będą mogli skupić się na innych obowiązkach. A ciężar poszukiwania nowych kandydatów do pracy zostanie zdjęty z ich barków.