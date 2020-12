Płytki heksagonalne - co warto wiedzieć na ich temat? 5 przydatnych informacji

Po płytki heksagonalne może sięgnąć każdy, kto chce wprowadzić do swojego wnętrza nieco świeżości i oryginalności. Rewelacyjnie zastępują tradycyjne prostokąty i kwadraty, a cała aranżacja nabiera zupełnie nowego wymiaru. Sprawdźmy, co powinniśmy wiedzieć o płytkach tego rodzaju.

1. Płytki heksagonalne można układać na ścianie i podłodze

Heksagony są wyjątkowo efektowne a przy tym uniwersalne. Będą rewelacyjnie prezentować się zarówno na ścianie, jak i na podłodze. Można tworzyć z nich finezyjne barwne wzory lub postawić na płytki jednokolorowe. Jeżeli bierzemy pod uwagę ich ułożenie na podłodze, warte uwagi są płytki antypoślizgowe, które zwiększą bezpieczeństwo.

2. Heksagony mogą być w każdym wnętrzu

Przyjęło się, że płytki ceramiczne układa się w kuchni lub łazience, czyli tam, gdzie jest wilgotno i panuje specyficzny mikroklimat. Jednak płytki na ścianę w kształcie plastra miodu mogą stanowić nietuzinkowe wykończenie przedpokoju, salonu albo jadalni. Wystarczy odrobina wyobraźni, by stworzyć niesamowitą ozdobę do nowoczesnej aranżacji.

3. Płytki pomniejszają lub powiększają optycznie wnętrze

Planując zakupy, możemy spodziewać się tego, że znajdziemy je w przeróżnych rozmiarach, począwszy od drobniutkiej mozaiki po duże płytki, których wielkość sięga nawet 50 cm. Podczas wyboru bardzo istotne jest, do jakiego pomieszczenia płytki wybieramy. A to dlatego, że ich wielkość przekłada się na nasze postrzeganie powierzchni — wnętrze wyda się optycznie większe lub mniejsze. Niedostosowanie wielkości do powierzchni sprawi, że proporcje się zaburzą. Do mniejszych pomieszczeń poleca się drobniejsze płytki, natomiast do dużych te, których rozmiar jest większy.

4. Unikatowy kształt można podkreślić fugą

Piękno płytek heksagonalnych tkwi w ich unikatowych kształtach. Warto więc to piękno jeszcze bardziej podkreślić. Zakładając, że decydujemy się na płytki w kilku kolorach, to powstała dzięki nim mozaika będzie wyraźna. Jednak w przypadku płytek jednokolorowych korzystnie dodatkowo podkreślić kształt plastra miodu. Pomocna w tym będzie fuga. Wybierzmy kolor kontrastujący z barwą płytek, a efekt będzie imponujący.

5. Płytki heksagonalne można układać w różny sposób

Metod układania jest sporo, a to, po którą z nich sięgniemy, zależy od rezultatu, jaki chcemy uzyskać. Można postawić na klasykę i stonowane barwy, ale warto też pójść o krok dalej. Płytki heksagonalne pozwalają stworzyć efekt trójwymiarowości na ścianie. Wystarczy postawić na połączenie kafelek jaśniejszych z ciemniejszymi. Interesujący efekt 3D można uzyskać poprzez zestawienie ze sobą barw ziemi jak szarości, brązy, czy złoto. Natomiast chcąc podkreślić nowoczesny charakter aranżacji, wystarczy postawić na kompozycję z delikatnych kolorów. Ładnie wyglądają na przykład pastelowe odcienie zielonego, błękitu lub różu.