Płynność finansowa w Twojej firmie – jak ją zapewnić?

Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zapewnieniu firmie stabilności finansowej są wszelkiego rodzaju kredyty – zarówno te bankowe, jak i te kupieckie, zaciągane u kontrahentów poprzez odroczenie terminu płatności. Dostęp do takich rozwiązań jest często uzależniony od dotychczasowej historii kredytowej przedsiębiorcy, poziomu wzajemnych zobowiązań i szacunkowych perspektyw współpracy. Z kolei banki mają swoje zabezpieczenia - ustalają limit kredytowy na poziomie kilkudziesięciu procent wartości zabezpieczenia (np. hipoteki).

Inną coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców usługą finansową jest faktoring, czyli cesja należności za faktury tzw. faktorowi. Wówczas firma faktoringowa wypłaca nam jakąś część należności (zwykle jest to 80-90 proc.), a sama czeka na przelew od naszego Kontrahenta. Jest to łatwe i szybkie rozwiązanie oparte na rozliczeniu prozwizyjnym. Często współpraca z faktorem jest oparta na długofalowej umowie, w której opłacany jest miesięczny „abonament” za gotowość do współpracy, niezależnie od zapotrzebowania firmy na wykorzystanie w danym okresie tego narzędzia.

Najważniejsze jednak w polityce finansowej firmy jest reagowanie na bieżące zatory płatnicze jak najszybciej i z pomocą jak najefektywniejszych narzędzi. Zobowiązania krótkoterminowe naszych Klientów powinny być realizowane na bieżąco nie tylko dla zachowania płynności finansowej, ale i poprawnej atmosfery współpracy wynikającej z szacunku pomiędzy usługodawcą a jego Kontrahentem. W tym może nam pomóc szereg działań prowadzonych przez zewnętrzne firmy, które w naszym imieniu prowadzą z usługobiorcą windykację polubowną. Przekazujemy takiej firmie przeterminowaną fakturę, z której chcemy odzyskać należność i to właśnie ta firma w naszym imieniu, za pomocą mediacji w procesie polubownym doprowadza do zapłaty przez naszego klienta zaległego zobowiązania. Tego typu dyscyplinowanie dłużników odbywa się poprzez kontakty mailowe, telefoniczne oraz negocjacje sposobu i terminu spłaty zadłużenia. Koszt tego typu usługi to zwykle od 5 do 8 procent wartości faktury, w zależności od jej wysokości. Co najważniejsze, z tego typu narzędzi wspierających nasz biznes można skorzystać w domowym zaciszu o dowolnej porze, dzięki platformie online - bez konieczności osobistych spotkań i podpisywania długofalowych umów. Jak działa taki system wsparcia windykacji polubownej, można się dowiedzieć między innymi na przykładzie platformy payhelp.pl, na której w przejrzysty sposób wyjaśnione jest krok po kroku, jak przekazać niezapłaconą fakturę i jakie są korzyści z takiej współpracy. Prócz informacji użytkowych znajdziemy tam także symulator kosztów za odzyskanie zaległych płatności oraz portal informacyjny z poradami ekspertów z dziedziny działań windykacyjnych.