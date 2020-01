Plus rozpoczął budowę sieci 5G. W grudniu zakończono fazę testów

Budowa sieci 5G Plusa na początku będzie realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Na jej potrzeby zostały przeznaczone zasoby w paśmie 2600 MHz TDD, pozwalające przy użyciu technologii MIMO 4x4 i QAM256 przekroczyć prędkość 500 Mb/s.

W budowanej sieci 5G kluczowym elementem jest wykorzystanie technologii TDD (Time Division Duplex). TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink.

- Działanie TDD można porównać do ruchu na nowoczesnej autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić – tak działa technologia FDD. Cyfrowy Polsat używa technologii TDD zarówno w LTE jak i w 5G – tłumaczy Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.

Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez Grupę Cyfrowy Polsat to nowoczesna technologia, która od niedawna jest wprowadzana na świecie. Wykorzystanie do tego celu częstotliwości 2600 MHz jest znane z działających już na świecie komercyjnych sieci 5G w USA oraz w Chinach.

W pierwszym kwartale 2020 roku jest planowane uruchomienie 5G na około 100 stacjach bazowych.