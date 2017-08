PLNOG19 - znamy agendę i mamy dla Was zniżki!

25-26 września 2017 zapraszamy do Krakowa na jedną z największych i najważniejszych konferencji dotyczących rynku ICT w Polsce. PLNOG to organizowane dwa razy do roku spotkanie, na którym można poznać najlepszych ekspertów, doświadczonych liderów branży telekomunikacyjnej oraz przedstawicieli firm, o których już niebawem zrobi się głośno.

Podczas najbliższej edycji wystąpią m.in.:

- Robert Ślaski - Przełączniki w wydaniu otwartym - po co Open Networking

- Marcin Motylski - Zastosowanie globalnej Chmury Obliczeniowej i budowa własnej w oparciu o dostępną kontynentalną infrastrukturę

- Prof. Witold Mozgawa - Krzywe o stałej szerokości

- Adam Haertle - Dude, where's my OPSEC, czyli cyberwpadki i wypadki

- Mariusz Dalewski - Ransomware na serwerach

- Marcin Stolarski - Realizacja łączności w polskich satelitach Brite

- Piotr Gruszczyński - Znów o IoT, ale tym poza domem

A to zaledwie fragment agendy przygotowanej przez specjalistów dla specjalistów! Więcej informacji można znaleźć na

stronie organizatora

Daj się ponieść do gwiazd!

Dziewiętnasta edycja PLNOG-a odbędzie się w krakowskim Hotelu Galaxy, a jej motywem przewodnim jest kosmos. Warto przygotować się na wrażenia nie z tej Ziemi, bo Rada Programowa już raz udowodniła, że lubi realizować niestandardowe pomysły. Konferencja odbywa się dwa razy w roku i każdorazowo przyciąga około 800 uczestników, a wśród nich dyrektorów, kierowników działów IT, architektów IT, inżynierów oraz administratorów sieci.

Dołącz do grona uczestników ze zniżką!

Jak co roku PLNOG zapowiada się nie tylko jako konferencja, ale jako wydarzenie branżowe, na którym po prostu nie wypada nie być. Specjalnie dla naszych czytelników organizator przygotował kod promocyjny, który uprawnia do 15% zniżki - wystarczy podczas rejestracji podać kod - DI15.

Więcej informacji o PLNOG19 można znaleźć na Facebooku i Twitterze, a żeby przekonać się, jak wyglądała poprzednia edycja, wystarczy zajrzeć na Youtube.