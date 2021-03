Pledy, koce i narzuty z naturalnych tkanin

Zalety naturalnych tkanin 100% wełny w wełnie Narzuta na łóżko z naturalnych materiałów

Zalety naturalnych tkanin

Są przyjemne w dotyku. Okrycie się wełnianym kocem w zimny, jesienny wieczór to rozkosz, z którą trudno cokolwiek porównać.

Są bezpieczne dla skóry. Wiele sztucznych materiałów potrafi powodować alergie lub różnego rodzaju negatywne efekty w zetknięciu ze skórą. Wybierając naturalny pled, mamy 100% gwarancji wyłącznie przyjemnych doświadczeń.

Naturalne włókna cechują się bardzo dużą wytrzymałością. Nawet po wielu praniach będą wyglądać jak nowe, a dodatkowo nie powinny się zmechacić.

Naturalne włókna nie elektryzują. Nigdy więcej mikroporażeń, gdy chcesz tylko okuć się w swój ulubiony koc!

Są wykorzystywane przez człowieka od początku cywilizacji i mają w sobie pewną trudno uchwytną magię. Poczucie bliskości z naturą, która wiąże się z użytkowaniem tkanin w rodzaju wełny owczej to może nie uniwersalne odczucie, ale z pewnością dla pewnej grupy osób jest to kluczowa kwestia przy wyborze odpowiedniego produktu.

100% wełny w wełnie

Wełna to zdecydowanie jeden z najszlachetniejszych materiałów na tkaninę, szczególnie ze Szkocji, Irlandii czy Danii. Narzuta na kanapę ze 100% wełny czy wełniany koc to wspaniały dodatek do domowego wnętrza. Wśród rodzajów wełny, które stosowane są do wyrobu miękkich i luksusowych tkanin, wyróżnić można:

Wełnę owczą – czyli wełnę pozyskiwaną z tych gatunków owiec, które są popularne w naszym regionie geograficznym. Ten rodzaj wełny cechuje wysoka termoizolacja.

Wełna merino – czyli pozyskiwana z merynosów, owiec występujących głównie w Australii i Nowej Zelandii. Ten rodzaj wełny jest jednym z najdelikatniejszych materiałów, często używanym do produkcji odzieży.

Kaszmir – pozyskiwany z kóz kaszmirskich (nazwa pochodzi od regionu w północnych Indiach). Ten rodzaj wełny doskonale utrzymuje ciepło i jest znany z odporności na gniecenie się.

Moher – pozyskiwana z kóz angorskich, wywodzących się z Azji Mniejszej. Wełna bardzo sprężysta i mocna.

Narzuta na łóżko z naturalnych materiałów

Sypialnia to twoje królestwo - dbając o jej wyposażenie, dbasz równocześnie o swój komfort życia i poziom wypoczęcia. Narzuta na łóżko ze 100% wełny to dobry sposób, by o siebie zadbać - nie tylko zabezpieczymy pościel przed zabrudzeniem, ale też zyskamy dodatkową przestrzeń, by zatopić się w pięknie pachnącej wełnie na krótką drzemkę lub odpoczynek po pracy. To samo dotyczy koców z naturalnych materiałów i pledów.

Naturalne materiały, zwłaszcza te utkane z 100% wełny, mają jeszcze jedną, niezaprzeczalną zaletę. Wybierając produkty z nich stworzone, sprzyjasz idei zrównoważonej mody, która promuje lokalną produkcję i godne warunki pracy, będąc w dodatku przyjazną środowisku. A to jeszcze jeden powód, by poczuć się dobrze w swoim domowym królestwie pod warstwą wełnianego luksusu.