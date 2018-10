PlayStation 4 i ataki blokujące konsole. Jak sobie z nimi radzić?

Zapewne Sony w niebawem wyda łatkę usuwającą tego typu problemy, jednak do tego czasu warto zapoznać się z kilkoma radami na temat tego, co robić w sytuacji, gdy konsola padnie ofiarą ataku i jak zabezpieczyć się przed niechcianymi wiadomościami.

Jak wyprowadzić PS4 z "bootloopa" ?

Aby wyprowadzić konsolę z pętli nieustannych resetów należy w pierwszej kolejności wprowadzić ją w „tryb bezpieczny”. Jak to zrobić? Przytrzymujemy przycisk zasilania konsoli do momentu, aż nie usłyszymy dwóch sygnałów. Potem podłączamy do PS4 kontroler za pomocą kabla USB i wciskamy na nim przycisk PS. Następnie w menu „trybu bezpiecznego” należy wybrać opcję „odblokuj bazę danych”. W tym momencie trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ odblokowywanie bazy może potrwać nawet do kilku godzin. Po zakończeniu procesu konsola powinna być już w pełni sprawna.

Jak zablokować otrzymywanie wiadomości?

Jeśli konsola jeszcze nie stała się ofiarą ataku, warto zadbać o to, aby tego uniknąć. W tym celu należy zablokować otrzymywanie wiadomości od nieznajomych. Wykonujemy to wchodząc do menu „zarządzanie kontem”, a następnie „Ustawienia Prywatności”. Alternatywną metodą niewymagającą zmian w ustawieniach jest odbiór wiadomości poprzez aplikację PS Messages na smartfonie. Ataki nie są groźne dla urządzeń mobilnych.

Źródło: BitDefender