Play na Giełdzie Papierów Wartościowych

Cena sprzedaży akcji operatora została ustalona na 36 zł za sztukę. Inwestorom zaoferowano ponad 121 mln akcji, co stanowi ponad 48 proc. kapitału spółki.

- W tej pierwszej publicznej ofercie akcji sprzedaliśmy prawie połowę akcji. Cały kapitał wynosi ponad 250 mln akcji. Oczekujemy, że dzięki temu będziemy jeszcze bardziej rozpoznawalni – wyjaśnia Bartosz Dobrzyński, członek zarządu P4 sp. z o.o., dyrektor ds. Marketingu.



- Strategia nie ulega zmianie. Nadal będziemy skoncentrowani na rynku detalicznym, czyli klientów indywidualnych oraz małego i średniego biznesu. Jesteśmy przekonani, że nasza strategia oparta o rozwój platformy mobilnej jest właściwa dla bardzo specyficznego rynku polskiego – dodaje Jacek Niewęgłowski, członek Zarządu P4 sp. z o.o., dyrektor ds. Strategii.

Pod względem zarejestrowanej liczby klientów, Play jest drugim co do wielkości operatorem telefonii komórkowej w Polsce – na koniec marca 2017 r. posiadał ponad 14,3 mln klientów. Telekom uważa, że będzie nadal zwiększać swój średni przychód na klienta oraz utrzymywać lub dalej obniżać wskaźnik odłączeń klientów, który konsekwentnie utrzymuje się poniżej średnich poziomów obserwowanych wśród rynkowych konkurentów.

- Wybór Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce naszego debiutu był bardzo naturalny. Warszawski parkiet rozwija się bardzo szybko. Jesteśmy przekonani, że inwestorzy będą zainteresowani naszą ofertą tu w Warszawie – opowiada Jorgen Bang-Jensen, prezes Zarządu P4 sp. z o.o. – Dlaczego teraz zdecydowaliśmy się na debiut na rynku głównym? Gdyż Polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Polski rynek telekomów także rośnie każdego roku o 2-3 proc. Play chciałby rosnąć razem z tym rynkiem, może trochę szybciej.

Polski rynek telefonii komórkowej jest zrównoważony w kontekście udziału w rynku wszystkich czterech największych operatorów sieci komórkowych oraz zbliżonego sposobu ich działania, w szczególności w porównaniu z rynkiem telefonii stacjonarnej, który jest bardziej rozdrobniony. W roku 2016 to właśnie polski rynek telefonii komórkowej wygenerował najwyższe przychody operacyjne spośród wszystkich segmentów polskiego rynku telekomunikacyjnego w wysokości ok. 26,3 mld PLN, wg publicznie dostępnych danych o przychodach pochodzących od czterech największych polskich operatorów telefonii komórkowej (przychody te stanowiły w przybliżeniu pięciokrotność przychodów rynku stacjonarnego).

Jeżeli chodzi o całkowitą liczbę użytkowników w Polsce, na 31 marca 2017 r. zarejestrowano ok. 52 mln kart SIM, co było równoważne z penetracją rynku komórkowego na poziomie 135,3%. Według firmy PMR, łączne przychody operacyjne czterech największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce wzrastały od 2014 r. do 2016 r. o 4,2% rocznie (pod względem skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR), natomiast liczba klientów kontraktowych w tym samym okresie wzrosła z poziomu 28,3 mln do 32,9 mln.

Play nadal dostrzega szanse na dalszy wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej w Polsce, szczególnie dzięki rosnącemu udziałowi smartfonów na rynku, co powinno wspierać dalszy wzrost wykorzystania usług związanych z transmisją danych oraz mobilnych usług szerokopasmowych, jak również dzięki wzrostowi segmentu klientów biznesowych.