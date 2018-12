Płatności kartą a MŚP - wyniki badania

37% ankietowanych, biorących udział w badaniu Mastercard, jako powód instalacji terminala w swoim przedsiębiorstwie wskazało na chęć bycia firmą nowoczesną i podążającą za aktualnymi trendami. Niemal co piąty przedsiębiorca (19%) uwzględnił udostępnienie swoim klientom możliwości płacenia kartą jako część modelu biznesowego firmy, a już niemal co trzeci (31%) decyduje się zainstalować terminal od samego początku działalności biznesowej. Może to świadczyć o tym, że infrastruktura do przyjmowania płatności bezgotówkowych jest postrzegana jako ważny element biznesu, decydujący o sukcesie przedsiębiorstwa.

Odpowiedź na oczekiwania klientów Coraz większa popularność płatności bezgotówkowych w Polsce wynika ze zmieniających się zachowań konsumentów. Karty płatnicze są już dla większości z nich preferowaną formą płatności, dlatego coraz częściej zmieniają swoje przyzwyczajenia i rezygnują z gotówki. Niemal połowa (49%) ankietowanych przedsiębiorców zauważa, że w ciągu ostatniego roku liczba transakcji dokonywanych przez klientów kartą wzrosła. Dodatkowo, co trzeci ankietowany (34%) uważa, że wzrost liczby transakcji bezgotówkowych był zauważalny w czasie różnych inicjatyw rynkowych (np. kampania Warto Bezgotówkowo) bądź akcji promocyjnych banków i organizacji płatniczych.

Zmieniające się postawy konsumentów i ich większa otwartość na płatności kartą znajdują swoje odzwierciedlenie w coraz większej wartości obrotu bezgotówkowego w sektorze MŚP. Dla co piątego ankietowanego w badaniu (21%) płatności kartą stanowią 40-60% obrotów firmy w miesiącu, a u co trzeciego (33%) sięgają 21-40%.

Mali i średni przedsiębiorcy odchodzą również od narzucania minimalnej wartości zakupów, za które klient może zapłacić kartą, np. od 5 zł czy 10 zł, co jeszcze kilka lat temu zdarzało się często. Dziś zdecydowana większość (87%) respondentów nie ustala żadnych limitów na płatność bezgotówkową. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych klientów, którzy chcą płacić kartą również za drobne zakupy.

Wyższe przychody, niższe koszty Przedsiębiorcy decydują się na akceptację płatności bezgotówkowych również dlatego, że przynosi im to wymierne korzyści w postaci wyższych przychodów. Dla niemal połowy (49%) posiadanie terminala płatniczego wpłynęło na rozwój biznesu, co można rozumieć jako większą liczbę klientów odwiedzających punkt handlowo-usługowy, bądź też większe sumy, jakie klienci każdorazowo wydają w danym punkcie sprzedaży.

Uczestnicy badania „Przedsiębiorca w bezgotówkowym świecie” często wskazywali również na inną istotną zaletę obrotu bezgotówkowego – oszczędności (29%). Ponadto niemal 2/3 ankietowanych (65%) uważa, że ułatwia on codzienne czynności operacyjne w biznesie. Obrót bezgotówkowy nie wymaga bowiem transportu, liczenia i zabezpieczenia gotówki. Co więcej, szybsza obsługa transakcji oznacza możliwość obsłużenia większej liczby klientów w tym samym czasie.

Źródło: Mastercard