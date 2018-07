Płatności globalne proste jak lokalne

Zespoły PayU i ZOOZ skupią się na stworzeniu nowego globalnego standardu infrastruktury płatności. W ramach tej wizji zbudują kompleksową, modułową i bardzo elastyczną platformę – system operacyjny płatności (Payment OS), która będzie wspierać zarówno zmieniające się potrzeby handlowców, jak i szersze potrzeby branży płatniczej. Platforma zostanie wyposażona w system zarządzania nadużyciami i raportowanie w czasie rzeczywistym, stworzone, aby wspomagać globalny rozwój handlowców.

Transakcja jest rezultatem współpracy, która po raz pierwszy dała międzynarodowym handlowcom korzystającym z systemu PayU dostęp do 2,3 miliarda nowych klientów na szybko rozwijających się rynkach. Platforma PayU Hub, która to umożliwia, została zaprojektowana przez ZOOZ i wykorzystuje infrastrukturę płatności PayU, aby otworzyć dostęp do nowych rynków dla handlowców o globalnych aspiracjach, ustanawiając w ten sposób unikalny standard dla płatności transgranicznych.

Cena przejęcia ZOOZ nie została ujawniona. Współzałożyciele izraelskiej firmy - Prezes, Oren Levy oraz Dyrektor ds. Technologii, Ronen Morecki, wejdą w skład globalnego zespołu zarządzającego PayU, koncentrując się na rozwoju technologii i biznesu. 70-osobowy zespół inżynierów IT i ekspertów rynku płatności stanie się częścią większej ekipy poszerzając w ten sposób potencjał firmy.

Źródło: PayU