Płatności bezgotówkowe szansą na wzrost obrotów i lepszą administrację?

90% Polaków deklaruje, że chce płacić bezgotówkowo (Badanie IPSOS 2018), ale utrudnia to nadal słaba infrastruktura w punktach handlowych. Nowoczesne technologie cyfrowe to innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Jej dynamiczny rozwój wymaga zwiększania roli elektronicznych instrumentów płatniczych – nie tylko kart płatniczych i przelewów, ale wszelkich innowacji finansowych. Takie podejście przynosi korzyści dla przedsiębiorców, gdyż pozwala w dłuższej perspektywie obniżyć koszt obsługi gotówki, a co za tym idzie koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie i popularyzacja nowoczesnych form płatności w biznesie i administracji to również wyjście naprzeciw oczekiwaniom i nowym przyzwyczajeniom Polaków, którzy coraz chętniej płacą bezgotówkowo.

Ustawa o płatnościach bezgotówkowych wesprze także rozwój e-administracji – ułatwi obywatelom dostęp do urzędów i przyspieszy załatwianie spraw, dokonywanie opłat skarbowych czy wpłat podatków. Od marca 2017 roku liczba urzędów, w których zainstalowano terminale płatnicze wzrosła 6-krotnie. Terminale płatnicze znajdują się też w dwóch tysiącach policyjnych radiowozów.

Autor: Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich