Płatność smartfonem – co kupujemy w ten sposób najczęściej?

Eksperci SkyCash na podstawie doświadczeń związanych ze swoją aplikacją opowiadają , co użytkownicy kupują za jej pomocą najczęściej.

1. Parking

Polacy coraz częściej płacą smartfonem za miejsce w strefie płatnego parkowania. Dzięki czemu unikają niepotrzebnych nerwów - poszukiwania parkometru, w którym można byłoby uiścić opłaty, a także poszukiwania drobnych do opłacenia postoju. Wiąże się z tym również oszczędność – ponieważ przy używaniu aplikacji płaci się tylko za realny czas postoju w strefie płatnego parkowania.

2. Bilety miejskie

Coraz częściej kupujemy bilety przez aplikacje mobilne. Jeszcze kilka lat temu jedyną opcją na zakup biletu było udawanie się do pobliskiego kiosku, gdzie wystając swoje w kolejce mogliśmy kupić upragniony bilet. Mogliśmy również liczyć na łut szczęścia i trafić na taki środek transportu, w którym można było kupić bilet na przejazd u kierowcy, konduktora czy maszynisty. Od kilku lat transakcji zakupu możemy dokonywać w biletomatach, które zostały postawione przy wybranych przystankach w największych miastach w Polsce. Z biegiem lat takie biletomaty są również dostępne w niektórych środkach transportu. W dobie internetu i smarfonizacji bilety możemy kupować szybko i wygodnie za pomocą aplikacji.

3. Bilety kolejowe

Długie kolejki do kasy, niespodziewane przerwy techniczne lub niepewność związana z tym, czy kupimy bilet na czas to obraz przeszłości. Dziś prosto i wygodnie możemy kupić bilet online przez aplikację, dzięki której cała transakcja zajmie kilkanaście sekund. Biletów zakupionych w ten sposób nie trzeba drukować. Podczas kontroli konduktorowi wystarczy pokazać kod na wyświetlaczu. Jeśli z jakiegoś powodu bilet jednak kupujemy na ostatnią chwilę, aplikacja umożliwia dokonanie takiej transakcji nawet 15 minut przed odjazdem pociągu. Dzięki temu podróżujący mogą zaoszczędzić czas przybywając na dworzec na godzinę odjazdu pociągu, a nie dużo, dużo wcześniej by kupić bilet w kasie.

4. Bilety do kina

Z biegiem czasu jesteśmy coraz bardziej spontaniczni. Wiele rzeczy robimy z powodu jednorazowego impulsu, bez wcześniejszego planowania. Będąc w centrum miasta z przyjaciółmi często szukamy aktywności oraz miejsca, gdzie w przyjemny sposób moglibyśmy spędzić czas. Takim miejscem jest właśnie kino. Udanie się do multipleksu lub kina studyjnego nie musi jednak oznaczać długich kolejek do kasy czy konieczności przychodzenia odpowiednio wcześniej po odbiór rezerwacji. Dzięki aplikacji zakupu biletów można dokonać w każdym miejscu, 24 godziny na dobę. Na kilka dni przed seansem lub w drodze do kina.

5. Przelewy od użytkownika do użytkownika

Coraz częściej przesyłamy między sobą pieniądze przez aplikacje. Dlaczego? Bo przelewy przechodzą natychmiastowo – odbiorca nie musi czekać na pieniądze, kiedy ich potrzebuje. A jeśli potrzebuje gotówki, może udać się do dowolnego bankomatu Euronet by wypłacić pieniądze bez karty za pomocą telefonu.

