Platformy Taxify już nie ma. Przyszedł czas na zmianę nazwy

Znana platforma do zamawiania przejazdu zmienia dziś nazwę na Bolt. Dzięki zmianie identyfikacja marki będzie zgodna z szerszą wizją platformy transportowej, której oferta rozrosła się w ciągu ponad 5 lat od aplikacji do zamawiania przejazdu samochodem, przez możliwość zamówienia motoroweru, aż do platformy współdzielenia elektrycznych hulajnóg.