Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Blisko 80% Polaków jest przekonanych, że własna firma stanowi dobrą ścieżkę kariery zawodowej, a prawie 70% dostrzega szanse biznesowe w swoim otoczeniu. To wyniki najnowszego raportu nt. przedsiębiorczych postaw i zachowań naszego społeczeństwa opracowanego przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w oparciu o metodologię międzynarodowego projektu Global Entrepreneurship Monitor. Wykorzystanie tego potencjału to jeden z priorytetów polskiej polityki gospodarczej, który ma odzwierciedlenie zarówno w reformach prawno-instytucjonalnych, jak i programach wspierania przedsiębiorczości już od fazy pomysłu.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program inkubacyjny dla ludzi z innowacyjnymi pomysłami o potencjale biznesowym. Jest pierwszym przedsięwzięciem wspierającym krajowe startupy w makroregionie, realizowanym na tak szeroką skalę. Na funkcjonowanie Platform w konkursie PARP przeznaczono 130 mln zł z Programu Polska Wschodnia.

Celem platform jest przekształcenie pomysłów w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście startupów na rynek krajowy i zagraniczne.

Wczoraj zawarto umowy z większością operatorów Platform wyłonionych w ramach konkursu pod koniec września br. Łącznie w ramach sześciu partnerstw skupionych jest 10 funduszy inwestycyjnych, 25 przedsiębiorstw i 9 uczelni wyższych, które otrzymają łącznie dofinansowanie unijne w wysokości 108,4 mln zł:

Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”,

Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o.,

Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

Gmina Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Od stycznia przyszłego roku Platformy zaoferują kompleksowe wsparcie biznesowe, wysokiej jakości zaplecze naukowo-technologiczne, a dzięki współpracy z samorządami przyjazne otoczenie prawno-administracyjne. Każda z Platform startowych prowadzi co najmniej jedną ścieżkę inkubacyjną, przygotowaną na potrzeby konkretnej branży wpisującej się w ponadregionalne inteligentne specjalizacje Polski Wschodniej, czyli:

ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne);

Produkcja żywności;

Branża metalowo-maszynowa (przetwórstwo metali i wytwarzanie maszyn);

Energetyka;

Turystyka, medycyna i zdrowie;

Smart City/Transport i motoryzacja;

Ekologia;

Lotnictwo;

Motoryzacja;

Budownictwo.

Ze wsparcia Platform będą mogli skorzystać początkujący przedsiębiorcy, chcący zmienić swoje pomysły w innowacyjne produkty lub usługi i zakładając firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Źródło: PARP