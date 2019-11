Platforma Steam na celowniku - cyberprzestępcy wyłudzają dane

Gdy użytkownik próbuje wykonać dowolne działanie w fałszywej witrynie, pojawia się okno przeglądarki, w którym ofiara ataku ma podać swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Jako że nazwa domeny w pasku adresu wydaje się być poprawna, nie wzbudza to żadnych podejrzeń. Przestępcy żądają również kodu potwierdzającego, który użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail lub oficjalnej aplikacji.

Steam to z pewnością nie jedyna platforma gier wykorzystywana przez cyberprzestępców. W 2019 roku miało miejsce 229 983 ataków na platformę Origin firmy EA, ale to Steam odnotował szczególny wzrost zainteresowania wśród atakujących. W pierwszej połowie 2019 r. firma Kaspersky zarejestrowała około 58 000 ataków przeprowadzonych ze stron podszywających się pod platformę Steam, a w drugiej połowie liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie, do 131 000 ataków.

Porady bezpieczeństwa

Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali kilka porad bezpieczeństwa dla fanów gier wideo:

Korzystaj wyłącznie z oficjalnych aplikacji gier, witryn internetowych oraz platform, takich jak oficjalny sklep internetowy Steam.

Jeśli nie masz pewności, czy dana strona jest autentyczna i bezpieczna, nigdy nie podawaj na niej swoich danych uwierzytelniających ani informacji osobistych. Jeśli podejrzewasz, że mogłeś wprowadzić swój login i hasło na fałszywej stronie, natychmiast zmień hasło i skontaktuj się z bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych, jeśli uważasz, że mogło dojść do naruszenia prywatności danych dotyczących Twojej karty.

Stosuj rozwiązanie zabezpieczające wyposażone w technologie antyphishingowe pozwalające na wykrywanie podejrzanego zachowania aplikacji w systemie. Jeśli będziesz próbował odwiedzić stronę phishingową, dostaniesz stosowne ostrzeżenie.

Nigdy nie używaj tego samego hasła na kilku różnych stronach lub serwisach, ponieważ jeśli zostanie ono skradzione, zagrożone będą wszystkie Twoje konta. Jeżeli masz trudności z wymyślaniem i pamiętaniem wielu unikatowych haseł, skorzystaj z odpowiednich narzędzi przeznaczonych do ich przechowywania.

Źródło: Kaspersky Lab