Platforma e-learningowa przyczyni się do edukacji wymiaru sprawiedliwości w zakresie praw zwierząt

Pomysł na e-learning powstał podczas opracowywania wyników monitoringu prowadzonego przez obie organizacje w 2015 roku. Ogłoszono je w raporcie „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?”. Wskazano w nim szereg niepokojących tendencji m.in. umarzania większości spraw już na poziomie prokuratury rejonowej (zaledwie 19% trafiało do sądu), orzekania kar w zawieszeniu (aż w 86% spraw o przemoc wobec zwierząt) czy powszechnego zwalniania sprawców od zapłaty kosztów i opłat sądowych. Aby to zmienić, należy zmienić zapisy Ustawy o ochronie zwierząt, co postulują obie organizacje oraz dotrzeć do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, którzy w swojej codziennej pracy mogą sprawić, by naruszenia przepisów humanitarnej ochrony zwierząt były stanowczo karane, tak by społeczeństwo czuło się bezpieczne i miało pewność, że sprawcy nie pozostają bezkarni. Całe społeczeństwo ponosi bowiem koszty społeczne braku lub niepełnego wykonania kar, co objawia się m.in. niskim poczuciem bezpieczeństwa społecznego obywateli oraz brakiem zaufania względem wymiaru sprawiedliwości i Policji.

Od osób pracujących w Policji i strukturach wymiaru sprawiedliwości zależy los zwierząt i sprawiedliwość - platforma e-learningowa www.zwierzetaiprawo.org może pomóc im w codziennej pracy, a także umożliwić skuteczną ochronę zwierząt i egzekucję prawa.

E-learning koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wiedzy i jest dostosowany do potrzeb konkretnych grup zawodowych. Kursy mają wygodną formę materiałów do samodzielnego studiowania i kończą się uzyskaniem zaświadczenia o jego odbyciu.

Źródło: Fundacja Czarna Owca Pana Kota, PAP