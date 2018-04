Planujesz zakup elektronicznej zabawki?

Już od pewnego czasu z rynku docierają sygnały, że inteligentne zabawki gromadzą wrażliwe dane, które nie zawsze są należycie zabezpieczone. W 2015 roku przed Świętami Bożego Narodzenia na półki sklepowe trafiła lalka „Hello Barbie”, wyposażona w głośnik, mikrofon, procesor i moduł Wi-Fi. Po podłączeniu do sieci lalka dyskutowała z dzieckiem, pobierając instrukcje z chmury. Jednak okazało się, że system może łączyć się z nieautoryzowanymi sieciami WiFi, a tym samym umożliwić hakerom dostęp do przesyłanych na serwer danych. Firma Mattel – producent zabawki, otrzymał niechlubną nagrodę „Wielkiego Brata”.



Inna firma zabawkarska Genesys Toy, sprzedająca produkty do wielu krajów świata, wywołała niepokój wśród rodziców, a także organizacji zajmujących się ochroną prywatności. Jedna z zabawek tego producenta gromadzi szereg informacji, współrzędne GPS oraz nagrywa rozmowy.

