Planowanie wesela: nie przepłacaj za usługi ślubne!

Każdy chciałby znaleźć złoty środek – zorganizować piękne wesele, a zarazem nie wydać wszystkich oszczędności. Nie można się spodziewać, że usługi będą wysokiej jakości, jeśli na każdym kroku wybierzemy najtańszą opcję. Jednak dobrze jest wiedzieć, za co zwykle przepłacamy, by nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy.

Koszty wesela

Planowanie i organizacja ślubu oraz wesela to nie tylko długa lista zadań do wykonania, ale także… niemal stale wydłużająca się lista wydatków. Łącznie to koszt od około kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, chociaż przeznaczyć na ten cel można oczywiście również znacznie więcej. Ceny zależne są przede wszystkim od lokalizacji: dla przykładu w Łodzi ślub i wesele kosztują przeciętnie około 40-50 tys. zł (źródło: Ile średnio kosztuje ślub w Łodzi?). Porównując oferty, można dojść do wniosku, że ceny w dużych miastach są znacznie wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Niezależnie od tego, gdzie zdecydujemy się zorganizować przyjęcie, pamiętajmy o tym, że nie trzeba przepłacać. Jak tego dokonać?

Największy wydatek – sala weselna

Podstawowym wydatkiem, z którym należy liczyć się w przypadku każdego wesela, jest sala, w której odbędzie się przyjęcie. W zależności od jej położenia oraz szerokości oferty (np. dostępności noclegów) zostanie przedstawiona cena, zazwyczaj w odniesieniu do jednego gościa. Zauważyć przy tym należy, iż do listy gości obiekty weselne (restauracje, domy weselne) doliczają fotografów, kamerzystów czy członków zespołu, którzy obecni będą w trakcie całego wydarzenia. W cenie „za gościa” zawarte jest menu (do ustalenia z menedżerem sali), ale już niekoniecznie alkohol czy ciasta. Warto więc choć częścią tego, co znajdzie się na stołach, zająć się samodzielnie – pozwoli to nieco ograniczyć koszty. Alkohol zakupić można w hurtowni, podobnie napoje gazowane, a ciasta upiec własnoręcznie lub powierzyć to zadanie zaprzyjaźnionej cukierni.

W przypadku weselnej sali istotny jest także termin wydarzenia. Wyższe ceny obowiązują w ślubnym sezonie – w trakcie lata, a także w soboty. Coraz częściej zatem wesela odbywają się w miesiącach poza sezonem i np. w piątki, co pozwala zracjonalizować weselny budżet.

Zespół czy DJ?

Istotną częścią każdego wesela jest muzyka: to dzięki niej para młoda wraz z gośćmi może bawić się świetnie do białego rana. Z drugiej strony – zły wybór w tej kwestii może poskutkować bardzo nieprzyjemnymi wspomnieniami.

Rozważane są tutaj zwykle dwie opcje: zespół albo DJ. Niektórzy nie wyobrażają sobie weselnej zabawy bez muzyki na żywo, jedna repertuar każdego zespołu jest ograniczony (chociażby umiejętnościami wokalnymi czy dostępnością instrumentów). Inni stawiają przede wszystkim na dużo dłuższą listę możliwych do odegrania utworów, którą dysponuje profesjonalny DJ. Warto dodać, że zauważalna jest też różnica w cenie usług świadczonych przez zespoły oraz DJ-ów. Pojedynczy artysta wystawi rachunek na ok. 2 000-3 000 zł, z kolei koszt zespołu to średnio 5 000 zł.

Fotograf i kamerzysta czy tylko fotograf?

Każdej młodej parze zależy również na tym, by ślub i wesele zostały uwiecznione na zdjęciach, które oddadzą klimat tego niezwykłego wydarzenia i z łatwością przywołają przyjemne wspomnienia.

Obecnie oferty fotografów ślubnych są bardzo rozbudowane, obejmują nie tylko wykonanie zdjęć z ceremonii i wesela, ale także usługę sesji ślubnej, pamiątek fotograficznych itp. Jeżeli chcemy zaoszczędzić, zrezygnujmy z dodatkowych usług – mówi Tomasz z portalu fotograf-wesele.pl.

Wiele osób zastanawia się też, czy sensowne jest zatrudnianie kamerzysty. Coraz częściej nowożeńcy rezygnują jednak z usług wideofilmowania, powierzając np. nakręcenie przysięgi małżeńskiej komuś z bliskich, a tworzenie wideo relacji z imprezy – znajomym. Dzięki temu też zmniejszają się weselne wydatki.