Planowanie kariery przez test predyspozycji zawodowych

Czym kierować się przy wyborze kariery zawodowej? Na pewno warto wziąć pod uwagę co najmniej kilka czynników. Wiele osób wciąż zapomina jednak o jednym z nich - mowa o własnych predyspozycjach do wykonywania określonych zawodów. Jak poznać swoje mocne i słabe strony i jak to później wykorzystać przy planowaniu kariery?