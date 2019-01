Pixel Heaven Games Festival & More 2019 - impreza dla sentymentalnych graczy

W dniach 17-19 maja 2019 odbędzie się Pixel Heaven Games Festival & More - coroczne wydarzenie kierowane do niezależnych twórców gier i samych graczy. To wyjątkowa impreza nie tylko dla wielbicieli elektronicznej rozrywki, którzy pamiętają czasy pierwszych komputerów 8/16 bit, ale także miłośników komiksów, gier planszowych i klimatów lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

W programie m. in.:

- Indie Basement 7.0 (wystawa niezależnych twórców gier wideo),

- nagrody Pixel Awards Europe 2019,

- panele, prezentacje, dyskusje,

- goście specjalni,

- flippery i automaty arcade,

- olbrzymia strefa retro,

- strefa rozrywki bez prądu (planszówki, komiksy).

Impreza odbędzie się w Warszawie w Starej Zajezdni Autobusowej. Dla tych, którzy pragną większej integracji, zaplanowano Afterparty.

