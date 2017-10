Pitching Fight Club vol. 2. Szansa dla młodych z pomysłami na biznes

Pitching Fight Club to wydarzenie i konkurs zarazem, w czasie którego uczestnicy prezentują swoje biznesy lub pomysły na biznesy w formie 3 minutowego pitchu. Wystąpienia oceniają jurorzy – eksperci z praktycznym doświadczeniem biznesowym, ze startupowymi korzeniami, czasem nawet inwestorzy.

Dla kogo?

Zapraszamy przedstawicieli środowiska startupów. Czuć się zaproszony może każdy, kto już prowadzi własny biznes lub kto dopiero zamierza zostać przedsiębiorcą. Liczy się pomysł na projekt oraz sposób jego przedstawienia. Zapraszamy starych wyjadaczy startupowych oraz debiutantów, doświadczonych przedsiębiorców i studentów. Zachęcamy także do uczestnictwa również w charakterze publiczności – wydarzenie ma charakter otwarty, lekki, twórczy i przyjemny.

Po co?

Pitching Fight Club to okazja dla przedsiębiorców, żeby sprawdzić się w występach przed publicznością i sprawdzić, czy biznes jest dobrze oceniany przez kogoś więcej niż przez właściciela. To możliwość zobaczenia jak o swoich pomysłach opowiadają inni i zainspirowania się. To szansa na znalezienie partnerów biznesowych – wśród uczestników konkursu, publiczności, jurorów.

Gdzie, kiedy i jak?

Aby wziąć udział w konkursie jako uczestnik Pitching Fight Club należy zgłosić swój pomysł na http://goo.gl/1FEbos, przygotować prezentację pomysłu/startupu, 19 października br. (czwartek), o godz. 18:30 odwiedzić Klub Studencki zaUEK, tam przedstawić swój pomysł w 3 minutowych pitchu i… czekać na werdykt jury. Można także wziąć udział w Pitching Fight Club jako publiczność. Po części konkursowej będzie też czas na spokojniejszy networking i rozmowę w startupowym środowisku. Niezależnie od formy udziału w PFC wstęp jest bezpłatny.

Kto za tym wszystkim stoi?

Pitching Fight Club to cykl wydarzeń organizowanych przez Inkubator Technologiczny Krakowskiego Parku Technologicznego. PFC w roku 2017 organizowane są wspólnie z Województwem Małopolskim, które jest głównym partnerem wydarzenia i współfinansuje je. Inkubator KPT od ponad 10 lat aktywnie wspiera i inspiruje małopolskie środowisko startupów realizują programy rozwojowe w tym akcelerację, wydarzenia, wyjazdy studyjne, doradztwo, udostępniając powierzchnie biurowe i dostarczając startupom wielu innych narzędzi. Aktualnie pod opieką Inkubatora Technologicznego znajduje się ponad 40 startupów w różnych fazach rozwoju.

Gdzie szukać więcej szczegółów?

Oczywiście na stronie wydarzenia na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/events/1115956685205753/

Pytania? Wątpliwości? Sugestie?

Najwłaściwsza dla nich droga to: inkubator@kpt.krakow.pl