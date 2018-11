Piłkarski czerwiec kontra siatkarski wrzesień – które mistrzostwa wygrały w sieci?

Ciekawych danych na ten temat dostarczają analizy z badania Gemius/PBI. Pomimo znacząco lepszych wyników, jakie osiągnęła reprezentacja siatkarska, to właśnie mundialowe rozgrywki cieszyły się większym zainteresowaniem wśród internautów. Podczas mistrzostw w piłce nożnej liczba fanów śledzących newsy sportowe wynosiła średnio 10,6 miliona osób, a podczas MŚ w siatkówce – 8 milionów.

Zarówno w trakcie mundialu, jak i podczas MŚ w siatkówce, trzema najpopularniejszymi serwisami sportowymi były portale: WP (SportoweFakty), Onetu (Onet Sport) oraz Agory (Sport.pl). Zestawienie nie uległo drastycznym zmianom, ale warto zauważyć wysoką, 7 pozycję działu „siatkówka” na stronie Przeglądu Sportowego w okresie MŚ w Turynie.

Kobiety lubią siatkówkę, ale uwielbiają piłkę nożną

Ciekawe wyniki przyniosła również analiza dotycząca tego, która z płci najbardziej interesowała się daną dyscypliną w okresie rozgrywek sportowych. Średnia liczba kobiet śledzących newsy sportowe w maju (miesiąc przykładowy) wyniosła 2,6 mln użytkowniczek. W okresie MŚ w siatkówce lekko wzrosła: było to 2,8 miliona w ciągu tygodnia, jednak o wiele bardziej zauważalny wzrost przyniósł mundial: były to aż 4,2 miliony internautek! Średnia liczba mężczyzn śledzących serwisy sportowe w maju wynosiła 5,4 mln. W trakcie mundialu ich aktywność wzrosła (6,3 mln), a w okresie trwania MŚ w siatkówce zmniejszyła się do 5,1 mln.

Siatkarski finał – wyniki oglądalności

W dniu, gdy biało-czerwoni rozgrywali finałowy mecz (30 września), liczba internautów była o 1,6 mln wyższa niż wynosi średnia dla tego miesiąca (4,7 mln vs 3,1 mln). Co ciekawe, tutaj również większy przyrost zainteresowania odnotowano w przypadku kobiet. Liczba Pań zainteresowanych tego dnia informacjami sportowymi była ponad dwukrotnie wyższa, niż średnia dla pozostałych dni miesiąca (1,9 mln vs 0,9 mln), podczas gdy w przypadku mężczyzn wzrost ten był mniejszy i wyniósł 717 tys. (2,8 mln vs 2,1 mln).

Dzieci i młodzież wolą „nogę”, starsi – „siatkę”

Podczas analizy poszczególnych grup wiekowych również znaleziono ciekawą zależność. W grupie 7-24 to piłka nożna „zwyciężyła” nad siatkówką. W okresie mundialu najmłodsza grupa badanych stanowiła 17,32% użytkowników w serwisach sportowych, a podczas MŚ w siatkówce – tylko 15,23% (średnie dopasowanie grupy 7-24 w maju wynosiło 15,14%). Z kolei wśród starszych badanych (55-75) królowała siatkówka (24,53% wszystkich użytkowników w trakcie MŚ w siatkówce vs. 21,55% w przypadku mundialu. Średnie dopasowanie w maju wynosiło 22,28%).

Źródło: Gemius