Pierwszy w Polsce „Move Your Hosting Day”

Rynek hostingu w coraz większym stopniu jest zdominowany przez duże firmy. Na przestrzeni ostatnich lat Home.pl kupił Az.pl (ówczesny gracz nr 3 w Polsce), nazwa.pl kupiła o12.pl, a H88 przejęło większość liczących się jeszcze pod względem skali graczy w Polsce. Szacuje się, że do Nazwa.pl, Home.pl oraz H88.pl należy w tej chwili już ponad 70% rynku hostingowego w Polsce.

Narzekają na dużych

Dominująca pozycja kilku graczy po prostu nie jest korzystna dla Klientów, niezależnie od tego czy mówimy o rynku IT, telekomunikacyjnym czy FMCG. Wpływa to często na wysokość cen, ale najbardziej odbija się na poziomie oferowanej obsługi. Na rozpatrzenie nawet prostych zgłoszeń trzeba czekać bardzo długo, są one realizowane na niskim poziomie, a polityka cenowa była niezwykle „zagmatwana”. W takiej sytuacji Klient najczęściej staje się niczym więcej, jak tylko anonimową pozycją w Excelu, jak tłumaczy Patryk Kozioł z Frontu Zmian.

Z przeprowadzonych przez Front badań wynika, że 23,8% klientów przechodzi do mniejszych firm z powodu zbyt wysokich cen. 18,1% skarży się na niską jakość obsługi świadczonej przez dużych graczy a 14,3% na problemy z wydajnością technologii. Powodem przenosin i zmiany usługodawcy jest też awaryjność infrastruktury. Co ważne, z obsługi świadczonej przez duże firmy niezadowolonych jest aż 40% badanych a 34,9% ocenia ją jako średnią. Nie ma się co jednak dziwić. W kwietniu tego roku jeden z dużych operatorów w korespondencji skierowanej do klientów, w związku z wprowadzeniem przepisów RODO, zasugerował konieczność przeprowadzenia audytu kosztującego – bagatela – 2000 zł. To jedna z sytuacji, które skłoniły mniejszych dostawców do zorganizowania pierwszej w Polsce akcji „Move Your Hosting Day”.

Amerykańskie korzenie

Akcja jest wzorowana na amerykańskim „Move Your Domain Day”. Po raz pierwszy za Oceanem została zorganizowana w 2011 r. Wywołał ją wpis jednego z klientów GoDaddy.com, giganta hostingu. Na jednym z internetowych forów oświadczył, że chce zrezygnować z usług i przenieść do innego dostawcy 51 domen. To samo polecił zrobić innym klientom. W efekcie, w ciągu zaledwie 3 dni, operator stracił ponad 16 tys. domen na rzecz konkurencji.

Organizatorzy „Move Your Hosting Day” zapewniają, że każdy klient, który rozważa zmianę usługodawcy hostingu, będzie mógł zrobić to nie tylko za darmo, ale też na rok otrzyma darmowe usługi od firm, będących uczestnikami Frontu Zmian. Po tym czasie będzie mógł zdecydować czy z hostingu korzystać dalej czy też wrócić do dużego dostawcy. Start „Move Your Hosting Day” zaplanowano na 26 listopada.

