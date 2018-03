Pierwszy w Polsce echolaser do niszczenia nowotworów

Innowacyjna technologia pozwala na precyzyjne zniszczenie guza podczas krótkiego bezbolesnego zabiegu. Echolaser wykorzystuje technologię ultradźwiękową oraz laser wielokanałowy. Zabieg polega na wprowadzaniu energii lasera bezpośrednio do zmienionej chorobowo tkanki i zniszczeniu jej. Kontrola USG umożliwia monitorowanie położenia aplikatorów światła laserowego. Urządzenie jest wykorzystywane w szpitalach Europy Zachodniej. W Polsce nie ma go żaden inny szpital.

Zastosowanie echolasera pozwala uzyskać lepsze wyniki niż starsze metody termoablacji RF i mikrofalami. Można go stosować m.in. w zmianach pierwotnych i przerzutowych do wątroby, nieoperacyjnych guzach trzustki, guzach nerek i nadnerczy. Także w wybranych przerzutach do kości i jamy otrzewnej oraz przestrzeni zaotrzewnowej, mięsakach kości i tkanek miękkich. Sprawdza się również w niszczeniu węzłów chłonnych z przerzutami na szyi i w jamie brzusznej oraz łagodnych zmian tarczycy i niedużych mięśniaków macicy. W zależności od rodzaju guza i jego umiejscowienia zabieg można wykonać bez znieczulenia lub w znieczuleniu miejscowym. Pacjenci mogą wrócić do domu nawet tego samego dnia. Takie leczenie nie pozostawia blizn, jak wyjaśnia Tomasz Sędziak, chirurg onkolog z wrocławskiego szpitala EuroMediCare, w którym wykonywane są zabiegi.

Regularne zabiegi echolaserem rozpoczną się we Wrocławiu 24 marca, kiedy usunięte zostaną dwa nowotwory: łagodna zmiana w nerce oraz guz przerzutowy do kości.

