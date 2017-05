Pierwszy w Polsce darmowy live streaming z programistami gigantów IT

Osławiona Dolina Krzemowa, Google, Facebook, Dropbox, Trivago, A*STAR – polscy programiści udowadniają, że praca w tych miejscach to nie marzenie, ale możliwy do osiągnięcia cel. Właśnie rozpoczął się projekt „Just Join IT” – cykl live streamów, podczas których specjaliści IT opowiadają, jak wygląda praca w największych firmach na świecie z branży oraz najbardziej innowacyjnych startupach technologicznych.

To pierwsza w Polsce taka inicjatywa, podczas której każdy może nie tylko posłuchać specjalistów, ale także zadawać pytania w stylu AMA – Ask Me Anything.

Skąd pomysł?

Wśród natłoku wiedzy każdy z nas oczekuje konkretnych, maksymalnie skondensowanych informacji. Co więcej, zdajemy sobie sprawę, jak ważny na rynku pracy jest rozwój i zdobywanie nowych kompetencji. Szczególnie w przypadku branż, takich jak: IT, nowe technologie czy marketing - jeśli nie śledzi się trendów - szybko wypada się obiegu. Choć informacji dostępnych w internecie jest mnóstwo, najcenniejsze są te z bezpośredniego źródła, zebrane w formie zrozumiałej również dla osób dopiero wchodzących do świata IT. - Stąd pomysł na live streamy ze światowymi programistami, w których udział może wziąć każdy, bez ponoszenia żadnych kosztów. Wystarczy dostęp do internetu, by transmisję oglądać z każdego miejsca i dowolnego urządzenia, komentować i zadawać pytania rozmówcy - tłumaczy Marcin Kosedowski, szef marketingu ze szkoły programowania Kodilla.com, partnerującej wydarzeniu.

Nauka od najlepszych - za darmo

"Just Join IT" trwa od 4 do końca maja 2017 r., obejmując 11 spotkań online z najciekawszymi polskimi programistami. Autor - Piotr Nowosielski porozmawia m.in. z Tomaszem Wiszkowskim, który pracuje w Seattle jako Software Developerem Google, Maciejem Bargielem, który w Dolinie Krzemowej pomaga Facebookowi rozwijać platformę Oculus Gear VR oraz Łukaszem Orłowskim, realizującym się jako Computational Scientist w A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) z Singapuru. Zapyta Agatę Cieplik z Nowego Jorku o to, jak Dropbox promuje naukę programowania wśród kobiet, a Mikołaja Wawrzyniaka z Trivago - jak narodził się DO!Hack, pierwszy hackathon zorganizowany przez studentów w NRW.

Pytania w stylu Ask Me Anything (zapytaj mnie o cokolwiek) mogą zadawać także uczestnicy transmitowanych na żywo wywiadów.

Dzięki live streamom z polskimi programistami można dowiedzieć się, jak wyglądają realia pracy w Dolinie Krzemowej i innych interesujących miejscach, oraz co zrobić, by zdobyć tam stanowisko. Można też poznać narzędzia, z których korzystają specjaliści IT pracujący w największych firmach z branży. Warto skorzystać z okazji, bo takiej szczegółowej wiedzy w Polsce brakuje, a zdobyć ją można wyłącznie od doświadczonych praktyków.

Na live streaming z polskimi programistami można zapisać się na stronie http://event.justjoin.it.