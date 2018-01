Pierwszy Startup Weekend Kids w Krakowie już w lutym

Czy wiesz czym jest Startup Weekend?

To weekendowe warsztaty dla osób, które mają pomysł na nowoczesny biznes (lub tylko o nim marzą) i nie wiedzą, jak zacząć. Podczas Startup Weekendu spotykają podobnych ludzi, którzy mogą posiadać jednak różne przydatne kompetencje. Tworzą zespół, dzielą się zadaniami, korzystają ze wsparcia mentorów i realizują swoje pomysły. Na koniec wydarzenia prezentują to co zrobili, informacje które zebrali oraz przyszłe plany przed jury podczas finału.

Startup Weekend Kids to spotkanie z biznesem skierowane do dzieci i młodzieży – połączenie doskonałej zabawy, której efektem ubocznym jest nauka przydatnych rzeczy i umiejętności. Przydatnych zarówno w życiu dorosłym, jak i w życiu młodych aktywnych młodych ludzi, którzy przepełnieni są pomysłami, nie wiedzą jednak jak zabrać się za ich realizację.

- Warsztaty są nie tylko świetnym treningiem dla dzieci jak organizować sobie pracę i dzielić się zadaniami odpowiednio do kompetencji. Zadaniem młodych ludzi jest przede wszystkim zdobycie niezbędnych informacji do realizacji projektu, weryfikacji potencjału pomysłów wśród potencjalnych odbiorców oraz sprawdzenia podobnych rozwiązań. Uczestnicy przygotowują także prototyp, plan biznesowy oraz działania promocyjne. Ponadto uczą się, jak dobrze zaprezentować swój pomysł przed potencjalnymi odbiorcami lub partnerami – mówi Krzysztof Gontarek, organizator wydarzenia i prezes Fundacji “Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne”.

- Krakowski Park Technologiczny, w ramach działalności Inkubatora Technologicznego wspiera wiele inicjatywnych startupowych w Małopolsce, organizując m.in. standardowy Startup Weekend Kraków. W Krakowie brakowało jednak inicjatywy pomagającej najmłodszym zainteresować się przedsiębiorczością, tak jak robi to Startup Weekend Kids. Bez wahania więc postanowiliśmy zaangażować się w to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Liczmy, że dzięki zaszczepieniu wśród dzieci i młodzieży biznesowego bakcyla – to one kiedyś zasiedlą nasze biura dla startupów z prawdziwymi firmami – mówi Mateusz Cybula, manager Inkubatora Technologicznego KPT i współorganizator wydarzenia.

Nad projektami będzie czuwało grono doświadczonych mentorów i ekspertów, przedsiębiorców, programistów, grafików, marketingowców, którzy przez cały weekend będą wspierali młodych ludzi w realizacji ich pomysłów oraz inspirowali do poznawania i rozwijania przeróżnych kompetencji – od programowania, poprzez grafikę komputerową po marketing i zarządzanie.

Na Startup Weekend Kids w Krakowie zapraszają organizatorzy wydarzenia: Krakowski Park Technologiczny, Inkubator Technologiczny KPT, WebTango.pl oraz Fundacja “Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne.

Zapisy na Startup Weekend Kids w Krakowie: startupkids4.evenea.pl

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: startupkids.pl

Wydarzenie można także śledzić na Facebooku