Pierwszy polski robot UV-C walczy z koronawirusem

Autonomiczne urządzenie pozwala na kompleksową dezynfekcję pomieszczeń z bakterii i wirusów – w tym koronawirusa SARS-CoV-2. To pierwszy taki robot krajowej produkcji na służbie w polskim szpitalu.

– Ze względu na to, iż wykonujemy badania obrazowe pacjentów z COVID-19, w sposób oczywisty podnosi poziom bezpieczeństwa naszej pracy, a urządzenie pracuje zdalnie w czasie wolnym od pracy z pacjentami. Daje nam bezcenną możliwość łatwego i szybkiego odkażenia powierzchni, aparatury i pomieszczeń: zarówno diagnostycznych jak i dróg komunikacyjnych – ocenia Magdalena Śliwińska, specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej i kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej WSS im. J. Gromkowskiego. – Korzystamy z niego od ponad dwóch miesięcy. Sprawdza się znakomicie, jest według nas bardzo skuteczny. Możemy go polecić innym potencjalnym użytkownikom – rekomenduje.

Światłem w koronawirusa

Szpitale od dawna używają promieniowania UV typu C do odkażania i sterylizacji. Liczne badania laboratoryjne potwierdzają, że ten rodzaj promieniowania unieszkodliwia koronawirusa w ciągu kilkunastu sekund, a w ciągu kilku minut całkowicie go likwiduje. Bakterie także nie mają szans, czego dowodzą badania mikrobiologiczne.

Niestety, używanie stacjonarnych urządzeń UV-C, takich jak wolnostojące lampy, jest niebezpieczne dla personelu z uwagi na konieczność przebywania w tzw. strefie brudnej oraz narażania się na światło ultrafioletowe.

Innowacyjne i przełomowe rozwiązanie znaleźli wrocławscy inżynierowie firmy ControlTec, którzy wykorzystali swoją wiedzę z dzieciny automatyki i robotyki oraz dorobek medycyny.

– Połączyliśmy jeżdżącą platformę z systemem szesnastu lamp UV-C. Stworzyliśmy do tego autorskie oprogramowanie użytkowe. Tak wykonany robot ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to skuteczność, łatwość obsługi i zdalne sterowanie – wymienia Grzegorz Góral, wiceprezes i założyciel firmy ControlTec.

Bezpieczna praca

Personel nie musi przebywać w skażonym pomieszczeniu podczas pracy robota, tym samym nie naraża się na działanie promieniowania. Zaprogramowany robot wykona zadanie samodzielnie. Wystarczy otworzyć mu drzwi, choć i to może zrobić sam, o ile obiekt zintegruje go z własną siecią. Wówczas potrafi nawet przywołać windę. Odkażane pomieszczenie można zamknąć. Będąc w środku, robot automatycznie uruchomi lampy, zdezynfekuje wnętrze i powiadomi o zakończeniu misji.

Intuicyjna obsługa

Jedną z głównych cech robota jest możliwość tworzenia map pomieszczeń i stref do dekontaminacji. Raz sporządzone mapy i wyznaczone trasy przejazdu wysyłane są do chmury, skąd mogą być przekazywane na kolejne roboty, które w razie potrzeby potrafią działać w systemie floty. Urządzeniem zarządza się za pomocą dołączonej mobilnej aplikacji lub za pośrednictwem strony internetowej. Urządzeniem można zarządzać praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.

– Dostaliśmy robota zaprogramowanego i gotowego do samodzielnej pracy. Nie musimy zajmować się technicznymi sprawami, co jest wielką zaletą, ponieważ nas interesuje czystość epidemiologiczna pomieszczeń i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu – podkreśla Magdalena Śliwińska. – Robot jest prosty w użytkowaniu i przyjazny w obsłudze. Jest rewelacyjny jeżeli chodzi o bezawaryjność, bezpieczeństwo, czas pracy i jej organizację

– wylicza.

Wiele miejsc pracy robota

Nowoczesne oprogramowanie umożliwia personalizację robota i dostosowanie jego pracy do indywidualnych potrzeb oraz zadań specjalnych. Robot sprawdza się nie tylko w pomieszczeniach i na korytarzach szpitalnych bez obecności personelu i pacjentów. – Można wykorzystywać go do automatycznej, szybkiej, precyzyjnej i skutecznej dekontaminacji szkół, biur, hal przemysłowych, pokoi hotelowych, restauracji, galerii handlowych, lotnisk i wszystkich innych miejsc, gdzie przebywają ludzie – wymienia Grzegorz Góral z ControlTec.

Robot UV-C ControlTec przeszedł wszystkie wymagane badania. Posiada deklaracje zgodności WE i znak CE. Spełnienie normatyw unijnych jest jego przewagą nad podobnymi urządzeniami produkowanymi w USA. Skuteczność i żywotność lamp UV – a w konsekwencji skuteczność systemu dekontaminacji – są potwierdzone badaniami producenta i niezależnych jednostek badawczych. Badania elektromagnetyczne zostały przeprowadzone na Politechnice Wrocławskiej, która miała duży wkład w rozwój robota, a mikrobiologiczne w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii PORT we Wrocławiu.