Pierwszy laptop dla dziecka - na jakie parametry zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę, kupując laptopa dla dziecka?

Istnieje kilka parametrów, o jakie musisz zapytać sprzedawcę, wybierając laptopa dla swojej pociechy. Należą do nich:

Procesor

W przypadku kilkuletnich dzieci, które dopiero uczą się samodzielnego korzystania z urządzeń elektronicznych, nie warto decydować się na najdroższe propozycje producentów. O ile surfujący całymi dniami po internecie nastolatek lub zapalony gamer ucieszy się procesora Intel Core i7 czy najnowszego Ryzena, o tyle kilkulatkowi z pewnością wystarczy laptop wyposażony w procesor z niższej półki cenowej, taki jak IntelCore i3 czy Intel Celeron N4000.

Pamięć RAM

Niewystarczająca pojemność pamięci RAM może skutkować częstym zawieszaniem się komputera lub trudnościami w odpalaniu niektórych aplikacji. Jeśli Twoje dziecko będzie ograniczało się do korzystania jedynie z kilku programów i sporadycznego oglądania filmów czy przeglądania stron internetowych, szukaj laptopa o pojemności RAM wynoszącej 4 GB (przykład takiego laptopa znajdziesz tutaj). Rozglądasz się za wydajniejszym urządzeniem, które będzie służyć pociesze przez co najmniej kilka lat? Wybierz model z RAM o pojemności wynoszącej co najmniej 8 GB.

Pojemność baterii

Solidniejsza bateria sprawi, że dziecko będzie mogło bez trudu korzystać z laptopa poza domem, nawet jeśli któregoś dnia zapomni wziąć ze sobą ładowarkę. Warto zdecydować się na model, który umożliwi mu przynajmniej 5-godzinne korzystanie z laptopa bez konieczności podłączania urządzenia do zewnętrznego źródła zasilania.

Długość przekątnej ekranu

Najbardziej standardowym rozmiarem laptopów jest matryca o przekątnej 15,6 cala i właśnie taki ekran – niezbyt szeroki, a przy tym wystarczająco czytelny, będzie odpowiednim wyborem dla kilkuletniego dziecka.

Obudowa

Nie ukrywajmy – solidna obudowa w przypadku maluchów podstawa. Największą wytrzymałością charakteryzują się laptopy wykonane z włókna węglowego czy aluminium, jednak należy pamiętać, że z materiałów tych produkowane są najczęściej nieco droższe urządzenia. Jeśli zakładasz, że pierwszy laptop posłuży Twojemu dziecku jedynie przez pierwsze lata edukacji, nie obawiaj się kupować laptopa wykonanego z plastiku.

Cena

Ostatnim pytaniem, jaki często zadają sobie osoby poszukujące laptopa dla kilkulatka, jest to, ile powinno kosztować takie urządzenie. Odpowiedź jest prosta: jak najmniej! Optymalnym wyborem są urządzenia do 2000 tysięcy złotych – sporo takich modeli znajdziesz między innymi w ofercie laptopów ASUS. Zakup droższego laptopa, mimo że wydaje się pewniejszą inwestycją, w przypadku kilkuletnich dzieci może okazać się stratą pieniędzy. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że Twoja pociecha nie wykorzysta wszystkich funkcjonalności, jakie oferuje dany model.