Pierwszy Hub Mobilności w Polsce połączy nieruchomości z transportem przyszłości

Platforma Vooom, innowator w dziedzinie miejskiej mobilności i dostawca pierwszej w Polsce cyfrowej usługi mobilności (tzw. MaaS: Mobility-as-a-Service), w którą zainwestował m.in. ING Bank Śląski, uruchomi niebawem na warszawskim Służewcu (największej w kraju biznesowej dzielnicy) pierwszy w Polsce „Hub Mobilności”, czyli nowoczesną przestrzeń parkingową dla pojazdów współdzielonych – w 100% bezemisyjnych elektrycznych hulajnóg, skuterów i aut na minuty – wraz z dedykowaną im infrastrukturą ładowania. Projekt realizowany jest we współpracy z Adgar Poland.

Zadaniem powołanej w tym roku spółki celowej Huby Mobilności będzie rozpowszechnienie idei ekologicznego, zrównoważonego i współdzielonego transportu w polskich miastach. Wydzielenie specjalnych obszarów parkingowych przy nieruchomościach to coś więcej niż tylko szansa na uporządkowanie miejskich chodników. W ramach Hubów Mobilności użytkownicy szybko i łatwo odnajdą preferowany środek transportu, a także otrzymają dostęp do specjalnych ładowarek przeznaczonych dla różnego typu pojazdów. Huby Mobilności to także bogatsza oferta transportowa w dobie pandemii - stwarza bowiem wygodną alternatywę dla przemieszczania się w warunkach dystansowania społecznego.

Większościowym udziałowcem Hubów Mobilności jest Vooom – pierwsza w Polsce platforma typu MaaS integrująca w jednej aplikacji różne pojazdy sharingowe z transportem publicznym i będąca także uniwersalnym planerem miejskich podróży, łączących różne środki transportu w ramach jednej trasy. Na czele spółki stanął Adam Jędrzejewski – założyciel Stowarzyszenia Mobilne Miasto i jeden z pierwszych w Polsce ambasadorów ekonomii współdzielenia w obszarze mobilności miejskiej, promujących pojazdy współdzielone jako alternatywę dla już istniejących rozwiązań transportowych.

- Trudno wymarzyć sobie lepszy start. Nasze premierowe wdrożenie współtworzą platforma mobilnościowa Vooom, zaangażowany w poprawę infrastruktury i transportu biznesowego Służewca inwestor Agdar Poland, wiodący operatorzy usług współdzielonego transportu (m.in. e-hulajnóg, e-skuterów i e-carsharingu) oraz lokalny dostawca energii innogy. Huby Mobilności to będzie rewolucja w podejściu do podróży po mieście. Po pierwsze, dadzą one pracownikom, klientom i najemcom dostęp do efektywnej i wygodnej mobilności współdzielonej. Po drugie, w ramach jednej umowy i w jednej, atrakcyjnie zaaranżowanej przestrzeni, zagwarantują dostępność pojazdów sharingowych, uzupełniając w ten sposób tradycyjne opcje transportowe – mówi Adam Jędrzejewski, prezes Hubów Mobilności.

- Stworzenie Hubów Mobilności to naturalna konsekwencja naszej strategii rozwijania pierwszego polskiego MaaS, czyli zintegrowanej, kompleksowej i dopasowanej do potrzeb różnych grup użytkowników platformy mobilności jako usługi. Pilotażowy Hub Mobilności powstanie na warszawskim Służewcu i od razu będzie widoczny dla użytkowników naszej aplikacji. Potencjał Hubów Mobilności w Polsce to jednak setki lokalizacji w kluczowych punktach największych polskich miast oraz tysiące firm i instytucji, które na nich skorzystają – dodaje Włodzimierz Łoziński, CEO w Vooom.

Pierwszy parking dla pojazdów współdzielonych powstanie w kompleksie Adgar Plaza w Warszawie – nieruchomości biurowo-usługowej przy ul. Postępu 15-17 należącej do Adgar Poland. W negocjacjach związanych z lokalizacją Hubu uczestniczył partner społeczny: Stowarzyszenie Lepszy Służewiec.

- Od początku obecności Adgar Poland na Służewcu przykładamy dużą wagę do ciągłego rozwoju i zmiany na lepsze tej dzielnicy, wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno najemców naszych budynków, jak i okolicznych mieszkańców. Skupiając się na komforcie pracy i życia tworzymy potrzebną infrastrukturę także w ramach swoich obiektów. Huby Mobilności znakomicie wpisują się w tę strategię i zdecydowanie pomogą w sprostaniu rosnącym wymaganiom biznesowego Mokotowa. Mamy nadzieję, że zapewnienie alternatywnego, ekologicznego środka komunikacji jaki jest dostępny dzięki hubowi, spotka się z aprobatą najemców i stanie się dla nich ułatwieniem oraz dodatkowo uatrakcyjni kompleks Adgar Plaza. Ponadto ta inicjatywa pozwoli nam przyczynić się do uporządkowania przestrzeni publicznej, z korzyścią dla wszystkich, także środowiska – mówi Artur Filipiuk, Dyrektor Operacyjny Adgar Poland.

Biznes dostrzegł już znaczenie miejskiej mobilności jako istotnej przewagi konkurencyjnej na dynamicznie zmieniającym się rynku nieruchomości. Zgodnie z badaniem „Emerging Trends in Real Estate Europe 2020” sygnowanym przez PwC i Urban Land Institute ponad 80% respondentów dostrzega rosnącą rolę inwestorów „real estate” w dostarczaniu rozwiązań „smart mobility” w miastach, a ponad 90% uważa, że mobilność miejska powinna być integralna częścią każdej nowej inwestycji. Coraz popularniejsze staje się też aktywne zaangażowanie deweloperów i zarządców we współtworzenie nowych sposobów podróżowania, a zwłaszcza w mikromobilność. Premiera Hubów Mobilności odbędzie się jesienią na warszawskim Służewcu, dzielnicy, w której pracuje 100 tys. osób.