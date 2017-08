Pierwszy etap zgłoszenia do Konkursu e-Commerce Polska awards 2017 zamknięty

Do 18 sierpnia trwała preselekcja zgłoszeń, która poprzedza głosowanie Jury. Nominowanych w poszczególnych kategoriach poznamy 19 września, a zwycięzców 9 listopada podczas uroczystej gali w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. W dniach 17 sierpnia - 31 sierpnia odbędzie się głosowanie internautów w kategorii “Najlepsza obsługa klienta” wśród zgłoszonych do Konkursu e-sklepów.

- W tym roku liczba zgłoszeń do naszego Konkursu przekroczyła nasze oczekiwania. Rozszerzenie odbiorców Konkursu o nowe kategorie - e-medycyna, e-usługi i e-administracja, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, pokazało nam, że Konkurs e-Commerce Polska awards ma potencjał do wyznaczania standardów i nagradzania najlepszych na rynku całej gospodarki cyfrowej - podkreśla Patrycja Sass - Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

13 sierpnia upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji, która obejmuje 17 kategorii. Trwa ich preselekcja, po której do obrad przystąpi grono Jury składające się z reprezentantów wiodących przedsiębiorstw gospodarki elektronicznej. Są to osoby, które na co dzień zajmują się rozwojem branży elektronicznej, doradzają oraz prowadzą biznes.

Jurorzy tegorocznej edycji e-Commerce Polska awards 2017

w kategorii z zakresu brandingu:

Rafał Stępniewski, Dyrektor Zarządzający, Rzetelna Grupa

Bartosz Kiełbiński, Dyrektor Zarządzający, estoreMedia

Konrad Błazenek, Dyrektor Zarządzający, Semahead

Kamil Wiszowaty, Dyrektor Zarządzający, Valuemedia

Jakub Bielerzewski, General Manager, Performics

Paweł Netczuk, Wydawca mediarun.com Konkurs Dyrektor Marketingu Roku

w kategorii z zakresu sprzedaży:

Justyna Skorupska, Head of Business Consulting, e-point S.A

Łukasz Szymula, Regional Director EE, Tradedoubler

Joanna Pieńkowska - Olczak, Country Manager, PayU S.A.

Zbigniew Nowicki, Dyrektor Zarządzający, Bluerank

Adam Tomczak, Prezes, X-Press Couriers

Małgorzata Ciszecka, Senior Manager Regional Product & Market Development, Visa

w kategorii e-medycyna

Olgierd Porębski, Partner zarządzający, Radca Prawny, Kancelaria Porębski i Wspólnicy

Wojciech Górnik, Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami, CSIOZ

Małgorzata Gałązka - Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego

w kategorii e-administracja

Grzegorz Wójcik, CEO, Autenti

prof. Dariusz Szostek, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Szostek_Bar i Partnerzy

Patrycja Staniszewska, Prezes, Izba Gospodarki Elektronicznej

w kategorii e-usługi

Borys Skraba, CEO, Bold Brand Agency

Roman Baluta, CEO, ORBA

Maciej Ossowski, Director of GetResponse Enterprise, GetResponse

w kategorii z sektora bankowego i ubezpieczeniowego

Sławomir Cieśliński, CEO, MedienServices

Andrzej Poniński, Prezes Zarządu, PONIP

Jurorzy będą oceniać sklepy za pomocą aplikacji online w skali od 0 do 5. Nominacje zostaną przyznane uczestnikom każdej kategorii, którzy uzyskają najwyższą sumaryczną liczbę punktów od Jurorów. W każdej kategorii nominację otrzyma maksymalnie 5 podmiotów. Laureatem zostanie ten spośród nominowanych uczestników (w danej kategorii), który uzyskał największą łączną liczbę punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów głos decydujący będzie miał Przewodniczący Jury. Nominowanych w Konkursie poznamy 19 września.

Tegorocznych zwycięzców e-Commerce Polska awards poznamy 9 listopada podczas Gali wręczenia Nagród, która odbędzie się w Hotelu Novotel Warszawa Centrum.