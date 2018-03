Pierwszy Dzień Wiosny, czyli 8 pomysłów na nietypową randkę

Sposoby na nietypowy Dzień Wagarowicza



Adrenalina na randce to jest to - a jej przypływ może zostać wywołany przez współpracę w nietypowych okolicznościach. Rozwiążcie wspólnie zagadkę, poszukując wyjścia z pokoju ucieczek...

Dla tych, którzy bardziej cenią przeżycia niż przedmioty, lubią podziwiać architekturę i popatrzeć na wszystkich z góry.

Sposób na przyjemne przebudzenie z zimowego snu i uroczyste rozpoczęcie przygotowań do sezonu wakacyjnego.

Alternatywa dla "dnia w spa" (bo przecież nie każdy chłopak da się na to namówić). Trwa do 3 godzin, a walory pielęgnacyjne dla ciała i dla ducha są nie do przecenienia.

Dla tych, którzy nie lubią weekendów kanapowych i tylko szukają ciekawych miejsc, a do tego - z okazji początku wiosny - uważają, że sam wyjazd poza rodzinne gniazdo to jeszcze za mało.

Postanowienia noworoczne są przereklamowane - początek wiosny to dużo lepszy czas. Zanim postanowicie, jak zadbacie o siebie tej wiosny, sprawdźcie - może dobry pomysł sam wskoczy Wam do głowy.

W branży transportowej wciąż brakuje kierowców, a kobieta za kółkiem kilkunastu ton to coraz popularniejszy widok na drogach. Jeśli nawet nie odkryjecie nowej drogi życiowej, hasło "Kobiety na traktory" nabierze dla Was nowego wymiaru.

Jeśli wspólne gotowanie brzmi dla Was jak frajda, a chcecie wyjść poza kuchnię tradycyjną, warto poznać tajniki przygotowania najbardziej znanego w Polsce japońskiego specjału. Potem już tylko dorobić dzbanek wiśniowej zielonej herbaty i japoński wieczór gotowy!