Pierwszy człowiek z anteną w czaszce

Przyszłość aplikacji

Przełomowy projekt badawczy zatytułowany „Przyszłość aplikacji" (The Future of Apps), wspierany przez F5 Networks, pokazuje istotne informacje o tym, w jaki sposób aplikacje ukształtują zachowanie konsumentów i jak głęboko przekształcą modele biznesowe w przyszłości. W raporcie znajdują się między innymi komentarze wybitnych ekspertów z dziedzin cyberbezpieczeństwa, biometrii oraz z wiodących firm technologicznych, zawierające prognozy transformacji cyfrowej. W miarę ekspansji gospodarki opartej na danych, nowe pomysły dotyczące zarządzania ryzykiem czy ochrony prywatności będą polegać głównie na sztucznej inteligencji i systemach samouczących się. Wszystko po to, aby twórcy aplikacji byli w stanie implementować innowacyjne rozwiązania w świecie w którym wzajemne relacje typu człowiek-maszyna będą codziennością.

Integracja sztucznej inteligencji oraz nawyków konsumenckich wytworzy nową warstwę doświadczeń i motywacji, a także pozwoli na bogatsze możliwości znalezienia i wyboru usługi.

Wielu ekspertów uważa, że rozwój open source wpłynie na pogorszenie kontroli jakości i będzie wymagał poświęcenia większej uwagi tematom bezpieczeństwa. Regulacja formatu open source jest trudna i rodzi więcej pytań niż odpowiedzi w sferze chociażby zgodności z regulacjami, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przechwyceniem danych osobowych.

Dostrzec nowe możliwości

Rzeczywistość pokazuje, że inteligentne aplikacje są kluczowe dla gospodarki cyfrowej, która aktualnie kształtuje cały nasz interaktywny świat. Rozszerzona rzeczywistość (AR) i biometria ukształtują przyszłość. Połączenia świata realnego z aplikacjami otworzą nowe możliwości nie tylko dla handlu i rozrywki, ale także pomogą w rozwiązywaniu złożonych problemów. Procesy produkcyjne staną się bardziej niezawodne, a produkty (takie jak np. inteligentne soczewki kontaktowe) rozszerzą możliwości, którymi będziemy dysponować postrzegając świat.

Co ciekawe, deweloperzy i naukowcy przesuwają granice dotyczące relacji komputer-człowiek. Idea, że nauka pozwoli nam zniwelować granice geograficzne, i umożliwi holograficzne czy telepatyczne telekonferencje, zmieni formy wymiany handlowej oraz społecznej. Wykorzystanie biometrii do bezpośredniego połączenia ludzi ze światem cyfrowym automatycznie podniesie poprzeczkę w kwestii przyszłych technologii.

Neil Harbisson jest cyborgiem-aktywistą, znanym jako pierwsza osoba na świecie z anteną wszczepioną w czaszkę. Neil uważa, że jeśli część ciebie jest elektroniczna to możesz ją usprawnić, ponieważ technologia wciąż się rozwija. Dodatkowo, jeśli masz cybernetyczny zmysł lub jakąkolwiek część ciała, ona także ma szansę się zmienić. Więc zamiast skupiać się na tym, że im jesteś starszy tym twoje zmysły będą słabsze, pomyśl, że z czasem, dzięki technice, zmienią się ona na lepsze.

Nowa rzeczywistość

Zagrożenia związane z tą "nową rzeczywistością" prowadzą do wielu wątpliwości co do przyszłości aplikacji. Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa będą nadal walczyć z botami, starając się chronić prywatne dane, będące podstawowymi informacjami o naszej tożsamości. Świadomość pokona oszustów, ale będziesz polegał nie tylko na własnych umiejętnościach, lecz także na firmach chroniących Twoją tożsamość. Ten moment nadciąga coraz szybciej, więc zastanów się – jak zadbasz o zabezpieczenie swoich aplikacji na przyszłość?