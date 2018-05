Pierwsze urodziny podkarpackiego inkubatora. Jakie korzyści przyniósł dla regionu?

Ważnym zadaniem Samsung Inkubatora jest jednoczenie społeczności związanej z technologiami. Przez pierwszy rok jego działalności zorganizowano 74 bezpłatne spotkania i warsztaty, w których w sumie wzięło udział ponad 2,5 tysiąca osób. Są one szczególnie ważne dla mieszkańców Podkarpacia, ponieważ Inkubator zwiększa ich szanse na zawodowy sukces i znalezienie perspektywicznej pracy w swoim regionie.

Działalność Inkubatora zorientowana jest przede wszystkim na rozwiązania z zakresu Inteligencji Rzeczy (IoT), przemysłu 4.0 i uczenia maszynowego, a także realizację bieżących potrzeb rynkowych w obszarze nowych technologii. Współpracę z inkubatorem podjęli już partnerzy tacy jak Politechnika Rzeszowska i Dolina Lotnicza.

Wśród projektów, które w ciągu roku swojej działalności podjął Inkubator, znajduje się m.in. współpraca z zespołem 17 studentów z różnych wydziałów politechnicznych. Realizuje on obecnie projekt badawczy dotyczący budowy łazika marsjańskiego. Tworzony jest on z myślą o międzynarodowych zawodach University Rover Challenge, które odbywają się corocznie w USA pod okiem inżynierów z NASA. W ramach współpracy, Inkubator zapewni realizatorom wsparcie w sfinalizowaniu projektu oraz kamery, które umożliwiają uzyskanie bardzo dobrej widoczności operatorowi urządzenia. Wśród realizowanych podkarpackich projektów technologicznych wyróżnia się także ten obejmujący produkcję inteligentnych luster, które mogą być wykorzystane jako nośniki reklamowe.

Inkubator ponadto umożliwia podkarpackim innowatorom i przedsiębiorcom dostęp do przestrzeni do pracy, a także wsparcie mentorów czy możliwości prezentacji produktowej dla szerszego grona odbiorców poprzez obecność na targach branżowych. Dla każdego zespołu został przygotowany indywidualny program pomocy, by ułatwić wprowadzenie projektów na rynek.

Do drugiej tury inkubacji zgłosiło się 25 zespołów chętnych rozwijać swoje projekty we współpracy z koncernem. Obecnie wspiera on w ramach inkubatora 12 startupów.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP/Samsung Electronics Polska