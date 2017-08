Pierwsze kino VR w Polsce

W specjalnej sali kinowej znajdującej się na II piętrze warszawskiego Multikina w Złotych Tarasach na odwiedzających czeka 25 stanowisk wyposażonych w zestawy Gear VR i Samsung Galaxy S8. To właśnie ten smartfon odpowiada za wysoką rozdzielczość wyświetlanego w goglach VR obrazu: 2960 x 1440 pikseli. Dzięki takiej jakości obrazu można odnieść wrażenie, że jest się nie tyle widzem, co uczestnikiem samego filmu i jednym z jego aktorów.

– To dla nas ważny i symboliczny dzień. Cieszymy się, że to właśnie technologia Samsung umożliwiła otwarcie pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w tej części Europy kina VR. Wirtualna rzeczywistość staje się dzisiaj dostępna absolutnie dla wszystkich. Wystarczy rozsiąść się wygodnie w fotelu i założyć na głowę okulary Gear VR ze smartfonem Galaxy S8, aby dosłownie przenieść się w wybrany przez siebie seans – mówi Olaf Krynicki, Rzecznik Prasowy Samsung Electronics Polska – To zupełnie nowy wymiar doświadczenia filmowego. Dotychczas to reżyser decydował o tym, co i jak oglądamy. Teraz ta decyzja leży w naszych rękach. To widz decyduje, jaki element świata chce w tej chwili oglądać. To on tak naprawdę jest reżyserem filmu VR. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu przesunięciu punktu ciężkości: z obrazu na widza, wirtualna rzeczywistość okaże się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju kina – dodaje Olaf Krynicki.

Filmy, które już od 4 sierpnia można zobaczyć w warszawskim Multikinie w ramach technologii VR, zostały pogrupowane w 4 kategorie: Podróże, Niesamowite doświadczenia, Dla rodzin, Sztuka.

– Dzięki współpracy z firmą Discovery widz bez wychodzenia z kina przeniesie się w najdalsze zakątki świata, aby podziwiać piękno tamtejszej przyrody – wyjaśnia Marcin Duda, head of digital sieci Multikino Polska – Zaprosimy w podróż po m.in.: Japonii, Włoszech, Hawajach czy Arktyce. Ponadto widz będzie miał możliwość wzięcia udziału w historycznym locie statku kosmicznego Sojuz-30, uruchamiając aplikację The Missed Spaceflight (pol. Przegapiony Lot) i przenosząc się na orbitę okołoziemską. Dla dzieci mamy animacje przygotowane przez twórców „Madagaskaru”. W cyklu „Dla rodzin” pokażemy: „Invasion”, „Discovery tigers”, „Elephants on the Brink”. Filmy z kategorii „Sztuka” pozwolą zapoznać się m.in. z twórczością Salvadora Dali („Dreams of Dali”). W ramach „Niesamowitych doświadczeń” wyświetlimy: „Tokyo Light Oddyssey”, „Sonar”, „Longing for Wilderness” – dodaje Marcin Duda.

Projekcje trwają maksymalnie 20 minut, a każdy seans jest poprzedzony krótkim instruktażem wprowadzającym w wirtualny świat. Widz na miejscu będzie miał możliwość wyboru tematyki oglądanych filmów. Oferta jest szeroka i skierowana do każdej grupy wiekowej – od najmłodszych po osoby starsze. Istnieje również możliwość skorzystania z oferty dla całej rodziny. – Zależy nam, żeby VR stał się za naszą sprawą rozrywką rodzinną, a nie czymś znanym bliżej tylko wielbicielom nowych technologii – tłumaczy Marcin Duda, head of digital sieci Multikino Polska.

Bilety na seanse VR kosztują: 15 zł (bilet ulgowy) lub 20 zł (bilet normalny) w dzień powszedni i odpowiednio - 19 zł lub 24 zł w weekendy. Zostały przewidziane także bilety w cenach promocyjnych (m.in. VR Rodzinny Weekend za 19 zł). Seanse będą zaczynać się po godz. 16 od poniedziałku do piątku, a w sobotę i niedzielę Multikino VR by Samsung będzie otwarte przez cały dzień.

Partnerami Multikina VR by Samsung są MIMO.OOO – studio dedykowane kreacji i produkcji treści w wirtualnej rzeczywistości i wideo 360 oraz firma World of VR, która wspólnie z RDS Group stworzyła unikalny system do prowadzenia pokazów synchronicznych.

VR-ową rewolucję w europejskich kinach zapoczątkował Amsterdam. Warszawa, dzięki własnemu kinu VR, dołącza natomiast do nielicznego grona miast na Starym Kontynencie, w których mieszkańcy mogą doświadczyć wirtualnej rzeczywistości na własnej skórze.