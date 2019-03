Pierwsza w Polsce Agencja Pracy Robotów

Agencję Pracy Robotów stworzyły wspólnie dwie doświadczone firmy – firma rekrutacyjna Antal oraz PIRXON SA. Antal będzie oferował swoim klientom, w zależności od stanowiska, na jakie poszukiwany jest kandydat, rzeczywistych pracowników lub właśnie tych cyfrowych. Spółka PIRXON natomiast będzie te roboty tworzyła, korzystając ze swojego kilkuletniego doświadczenia zdobytego przy programowaniu około 50 robotów.

Jak działa Agencja Pracy Robotów?

Model jest prosty: firma, która potrzebuje pracownika zgłasza się do Agencji Pracy Robotów, gdzie oceniane jest czy wytypowane obowiązki mogą być wykonywane przez dedykowany algorytm. Bartosz Sobolewski, prezes PIRXON SA, tłumaczy, że jeśli robot ma szansę sprawdzić się na określonym stanowisku, jest projektowany pod dedykowane procesy i wdrożony do pracy. Zajmuje to od 7 do 40 dni, czyli znacznie mniej niż standardowa rekrutacja. Następnie jest wynajmowany za miesięczne wynagrodzenie, a jego praca wspierana jest przez specjalistów.

Pracodawca nie pokrywa kosztów programowania robota, nie płaci ZUS oraz pozostałych składek, a jedynie miesięczną pensję zbliżoną do tej, którą otrzymuje standardowy pracownik. Poza tym nie popełnia błędów, nie bierze urlopów, nie choruje i może pracować 24 godziny na dobę.

Czym właściwie jest robot?

Nazwy: robot, bot, cyfrowy lub wirtualny pracownik stały się popularne dla opisu rozwiązań z zakresu Robotic Process Automation (RPA), czyli oprogramowania mogącego wykonywać dowolne procesy oparte na danych i regułach. Roboty działają podobnie jak człowiek - mogą realizować wiele powtarzalnych procesów, do których potrzebny jest komputer. Logują się do systemów, wpisują dane w odpowiednie miejsca, kopiują je, generują raporty, wysyłają e-maile, pobierają informacje z wewnętrznych systemów firmy oraz z zewnętrznych źródeł danych. Korzystają swobodnie z systemów ERP, poczty e-mail, portali internetowych, pakietu Microsoft Office i wielu innych aplikacji.

Roboty mogą wykonywać wiele czynności: księgować faktury, tworzyć raporty, naliczać pensję, generować oferty sprzedażowe i wysyłać je do potencjalnych klientów, obsługiwać zamówienia, reklamacje czy zwroty, a także zamawiać transporty czy harmonogramować zlecenia produkcyjne.